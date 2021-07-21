Но, вероятно, его риторика вскоре изменится. Такое мнение в программе "Первые лица" на 24 канале высказал представитель Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский.
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Вениславский: смелые и ироничные заявления звучали всегда
"Такие смелые и ироничные заявления звучали всегда, но когда предусмотренный законом механизм начнет реально действовать, то риторика Коломойского и других лиц, которые точно являются олигархами, существенно изменится", – отметил Вениславский.
Чем важен закон о статусе олигарха
По его словам, соответствующий законопроект будет предусматривать ответственность политиков за недекларирование связей с олигархами. "Это закон, который унормирует медийную составляющую деятельности олигархов, чтобы они не имели возможности через СМИ "зомбировать" граждан или формировать общественное мнение", – отметил представитель в КСУ.
Что такое закон О статусе олигарха?
Проект закона инициировал президент Украины Владимир Зеленский, его предварительно поддержала Верховная Рада. За документ, вероятно, проголосуют уже осенью 2021 года.
Что надо знать о Коломойском
- В 2021 году Коломойский оказался в списке Forbes на 4 месте в Украине. Тогда его состояние оценили в 1,8 миллиарда долларов.
- Отметим, что среди крупнейших активов бизнесмена – компании в области энергетики, тяжелой промышленности, нефти и газа, авиации, а еще и медиахолдинг "1+1 медиа".