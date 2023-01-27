В эфире 24 Канала показали видео, на котором Владимир Соловьев истерически умоляюще просит применить ядерное оружие против НАТО. В частности, российские пропагандисты жалуются, что их страна терпит поражение за поражение и очень болезненно реагируют на новое вооружение, которое поступает в Украину.
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Соловьев в очередной раз со своими гостями заговорил о последнем, хотя и сомнительном, козыре в рукаве России – ядерном оружии.
Россию снова "обижают"
На видео пропагандист жаловался на преимущество НАТО в военной технике в 3,5 раза России. Соловьев кричал, что Запад сам заставляет Россию применить свое ядерное преимущество. Мол, страны Европы отдают Украине военную технику даже не со складов, а из того, что стоит на вооружении их армии.
В какой момент мы скажем "стоп" и начнем хреначит?,
– задал вопрос Соловьев так, будто в России только и ждут его команды.
Заметим, что такая резкость не всегда присуща прихвостню Путина. Когда тот понимает, что за такие слова даже в России даже могут отправить на виселицу, пропагандист быстро сменяет риторику.
Соловьев в очередной раз грозит НАТО: смотреть видео
Российская пропаганда упустила шанс на выздоровление
- Из-за передачи техники в Украину у россиян началась истерика, и они засорили информационное пространство комментариям о том, что от России должна быть "ответочка".
- На шоу пропагандистки Ольги Скабеевой гость пошел против устоявшейся методички, опроверг информацию, что западные танки не приспособлены для территории Украины и слишком сложны в освоении. Вместо этого гость получил очередную порцию криков и хамства.
- Владимир Соловьев угрожает ударами по немецкой территории, а тамошнее руководство называет "нацистами".