"Бомбить Берлин": Соловьев истерически набросился на гостя в эфире

Западные партнеры предоставляют Украине танки для дальнейшего контрнаступления и освобождения оккупированных территорий. Российских пропагандистов из-за этого "бомбит" настолько, что они устраивают истерики своим гостям.

Не удержался пропагандист Владимир Соловьев в разговоре с выходцем из России, немецким журналистом и политологом Грегором Шпиценым. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Соловьев и Симоньян – это максимум, который Россия может противопоставить западным танкам

На обнародованном видео можно увидеть, как у Соловьева "подгорело" из-за немецких танков, которые должна получить украинская армия, поэтому он начинает бросаться на гостя.

Соловьев начал угрожать, не называя конкретной фамилии. Однако, говорилось именно о немецком политике, причастном к поставкам в Украину.

"Его не интересует узнать, когда на его голову полетят российские ракеты? Он хочет познакомиться с российским гиперзвуковым оружием? Он понимает, что приведет к этому? И приговор вынесем мы", – истерически угрожал Соловьев.

Российский пропагандист даже осмелился обозвать нецензурной бранью министра обороны Германии и заверил, что у русского человека оборонное ведомство Германии "вызывает ненависть".

На что гость ответил, что нужно подождать и оценивать человека не по словам, а по делам. Но Соловьев перебил его.

"Он танки решил поставить. Какие еще дела нужны? Танки с крестами по советской земле… Дела еще нужны?", – заявил Соловьев.

Соловьев набросился на своего гостя во время разговора: смотрите видео

Угрозы от Соловьева

Грегор Шпицен сказал, что нужно дождаться поставок танков. Он верит в бред о том, что "танки либо не доедут до фронта", либо "могут добавить ВСУ больше проблем". В ответ Соловьева "разнесло" и он спросил, смогут ли они "бомбить Берлин".

А когда доедут, мы сможем бомбить Берлин? А если хотя бы один танк будет, тогда вы будете считать оправданными бомбардировки Берлина?",

– сказал Владимир Соловьев.

Российская пропаганда: последние новости