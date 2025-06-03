Публичные истерики кремлевских рупоров становятся все более агрессивными - и чем хуже ситуация на фронте, тем чаще мишенью становятся собственные. На этот раз объектом нападения стали российские военкомы, которых Соловьев обвинил в "хаосе мобилизации", передает 24 Канал.

К теме Их надо сажать, – Соловьев разнес верхушку Кремля из-за "мальчика", которого призвали

Соловьев предлагает "воспитывать" военкомов расстрелами

В типичном для себя стиле Владимир Соловьев разразился очередной порцией агрессии - на этот раз в адрес российских военкоматов. По его словам, нерадивых сотрудников военкоматов надо "расстреливать", а тем, кто уцелел, выдать лопаты и отправить на Донбасс.

За ухо – и на Донбасс. Лопаточку ему дать, пусть окопается,

– заявил пропагандист.

Соловьев пригрозил военкомам: смотрите видео

Заявление прозвучало в эфире после волны критики, которую спровоцировала другая пропагандистка Маргарита Симоньян. Она пожаловалась, что повестки рассылают мужчинам, которые не подпадают под первую волну мобилизации, чем вызвала волну возмущения среди части населения.

Пропаганда прикрывает "Паутину": после атак ищут козлов отпущения

Скандальная риторика Соловьева не случайна. В России не утихает напряжение после операции Паутина - масштабной атаки дронов на несколько стратегических объектов, включая аэродромы. Особой критике подверглись военкоматы, которые не смогли должным образом мобилизовать резерв для прикрытия тылов.

Оккупанты красноречиво прокомментировали атаку на аэродромы: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика, 18+)

Сам Соловьев эмоционально среагировал и на видео, где срочник снял атаку дронов на Иркутский аэродром. Пропагандист назвал это "предательством", и снова вспомнил расстрелы.

Риторика Соловьева обостряется: когда не хватает фронта – атакуют своих

В социальных сетях уже смеются, что Соловьев разгоняет идею внутреннего фронта - мол, военкомы стали новыми "врагами народа". Однако за агрессивными словами стоит одно: системный кризис мобилизации в России. И если раньше Соловьев "отправлял украинцев в ад", то теперь, похоже, ад готовится для самих россиян.

Напомним, 1 июня Украина провела операцию "Паутина", в результате которой было выведено из строя 34% российской стратегической авиации, поражен 41 самолет на аэродромах в России. Атака стоила России 7 миллиардов долларов, уничтожено или повреждено несколько стратегических самолетов, таких как Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, Ан-12 и, возможно, А-50.