Публічні істерики кремлівських рупорів стають дедалі агресивнішими — і що гірша ситуація на фронті, то частіше мішенню стають власні. Цього разу об'єктом нападу стали російські воєнкоми, яких Соловйов звинуватив у "хаосі мобілізації", передає 24 Канал.

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Соловйов пропонує "виховувати" воєнкомів розстрілами

У типовому для себе стилі Владімір Соловйов вибухнув черговою порцією агресії — цього разу на адресу російських воєнкомів. За його словами, недбайливих співробітників військкоматів треба "розстрілювати", а тим, хто уцілів, видати лопати та відправити на Донбас.

За вухо — і на Донбас. Лопаточку йому дати, хай окопується,

— заявив пропагандист.

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Заява прозвучала в ефірі після хвилі критики, яку спровокувала інша пропагандистка Маргаріта Симоньян. Вона поскаржилася, що повістки розсилають чоловікам, які не підпадають під першу хвилю мобілізації, чим викликала хвилю обурення серед частини населення.

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Скандальна риторика Соловйова не випадкова. У Росії не вщухає напруження після операції Павутина — масштабної атаки дронів на кілька стратегічних об’єктів, включно з аеродромами. Особливої критики зазнали воєнкомати, які не змогли належно мобілізувати резерв для прикриття тилів.

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Сам Соловйов емоційно зреагував і на відео, де строковик зняв атаку дронів на Іркутський аеродром. Пропагандист назвав це "зрадою", і знову згадав розстріли.

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У соціальних мережах вже кепкують, що Соловйов розганяє ідею внутрішнього фронту — мовляв, воєнкоми стали новими "ворогами народу". Проте за агресивними словами стоїть одне: системна криза мобілізації в Росії. І якщо раніше Соловйов "відправляв українців у пекло", то тепер, схоже, пекло готується для самих росіян.

Нагадаємо, 1 червня Україна провела операцію "Павутина", внаслідок якої було виведено з ладу 34% російської стратегічної авіації, уражено 41 літак на аеродромах в Росії. Атака коштувала Росії 7 мільярдів доларів, знищено або пошкоджено кілька стратегічних літаків, як-от Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, Ан-12 та, можливо, А-50.