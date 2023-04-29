Пропагандист Соловьев цинично выдал обстрел Умани за обстрел Донецка. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Россия попала ракетой по дому в Умани: все, что известно о террористическом обстреле

Никаких пределов морали

Соловьев использовал видео девушки из Умани для рекламы канала. При этом он еще и выдал кадры за "жестокие обстрелы Донбасса". Звук, конечно, выключен. Ведь на видео девушка говорит по-украински. Она сказала, что ненавидит кац*пов, показала последствия удара и в шоковом состоянии рассказала о том, как российская ракета разрушила ее дом и едва не убила ее семью.

Скриншот канала Соловьева

Следует добавить, что маразм Соловьева подхватили и пропагандисты по российскому телевидению. Российский журналист во время эфира рассказал, что украинские военные якобы обстреляли населенные пункты Донецкой области.

На российском телевидении показали "последствия обстрелов Донбасса": смотрите видео

Затем в эфире показали кадры уничтоженной многоэтажки в Умани. К слову, оригинальное видео принадлежит ГСЧС Украины.

В ГСЧС опубликовали кадры уничтоженного дома в Умани: видео

Тем временем в Умани завершили спасательную операцию. На этом фоне российские захватчики продолжают обстреливать Донецк, чтобы переложить вину на ВСУ.

Что известно о ракетных обстрелах 28 апреля