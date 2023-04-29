Пропагандист Соловьев цинично выдал обстрел Умани за обстрел Донецка. Об этом пишет 24 Канал.
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Никаких пределов морали
Соловьев использовал видео девушки из Умани для рекламы канала. При этом он еще и выдал кадры за "жестокие обстрелы Донбасса". Звук, конечно, выключен. Ведь на видео девушка говорит по-украински. Она сказала, что ненавидит кац*пов, показала последствия удара и в шоковом состоянии рассказала о том, как российская ракета разрушила ее дом и едва не убила ее семью.
Скриншот канала Соловьева
Следует добавить, что маразм Соловьева подхватили и пропагандисты по российскому телевидению. Российский журналист во время эфира рассказал, что украинские военные якобы обстреляли населенные пункты Донецкой области.
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Затем в эфире показали кадры уничтоженной многоэтажки в Умани. К слову, оригинальное видео принадлежит ГСЧС Украины.
В ГСЧС опубликовали кадры уничтоженного дома в Умани: видео
Тем временем в Умани завершили спасательную операцию. На этом фоне российские захватчики продолжают обстреливать Донецк, чтобы переложить вину на ВСУ.
Что известно о ракетных обстрелах 28 апреля
- Ночью 28 апреля Россия нанесла массированный удар по Украине, выпустив 23 крылатые ракеты типа Х-101 и Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95. 21 ракету силам ПВО удалось перехватить, однако 2 попали.
- Одна из ракет попала в девятиэтажку в Умани. Был разрушен целый подъезд. 23 человека погибли, 18 получили ранения. Одна женщина считается пропавшей без вести.
- В Днепре ракета попала в частный дом, убив женщину с ребенком.
- Для того чтобы переключить внимание из этих террористических обстрелов, россияне совершили атаку по гражданской инфраструктуре временно оккупированного Донецка, чтобы обвинить в нем ВСУ. Во время этого обстрела погибли 7 украинцев, среди них 1 ребенок.