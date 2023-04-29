Пропагандист Соловйов цинічно видав обстріл Умані за обстріл Донецька. Про це пише 24 Канал.

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Ніяких меж моралі

Соловйов використав відео дівчини з Умані для реклами каналу. При цьому він ще й видав кадри за "жорстокі обстріли Донбасу". Звук, звичайно, вимкнуто. Адже на відео дівчина говорить українською. Вона сказала, що ненавидить кац*пів, показала наслідки удару та у шоковому стані розповіла про те, як російська ракета зруйнувала її дім та ледь не вбила її сім'ю.



Скриншот каналу Соловйова

Тим часом в Умані завершили рятувально-пошукову операцію. На цьому фоні російські загарбники продовжують обстрілювати Донецьк, щоб перекласти провину на ЗСУ.

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