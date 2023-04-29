Пропагандист Соловйов цинічно видав обстріл Умані за обстріл Донецька. Про це пише 24 Канал.
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Ніяких меж моралі
Соловйов використав відео дівчини з Умані для реклами каналу. При цьому він ще й видав кадри за "жорстокі обстріли Донбасу". Звук, звичайно, вимкнуто. Адже на відео дівчина говорить українською. Вона сказала, що ненавидить кац*пів, показала наслідки удару та у шоковому стані розповіла про те, як російська ракета зруйнувала її дім та ледь не вбила її сім'ю.
Скриншот каналу Соловйова
Тим часом в Умані завершили рятувально-пошукову операцію. На цьому фоні російські загарбники продовжують обстрілювати Донецьк, щоб перекласти провину на ЗСУ.
Що відомо про ракетні обстріли 28 квітня
- Вночі 28 квітня Росія завдала масованого удару по Україні, випустивши 23 крилаті ракети типу Х-101 та Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95. 21 ракету силам ППО вдалось перехопити, однак 2 влучили.
- Одна з ракет поцілила в дев'ятиповерхівку в Умані. Був зруйнований цілий під'їзд. 23 людини загинули, 18 зазнали поранень. Одна жінка вважається зниклою безвісти.
- У Дніпрі ракета влучила у приватний будинок, вбивши жінку з дитиною.
- Для того, щоб перемкнути увагу з цього терористичного обстрілу, росіяни здійснили атаку по цивільній інфраструктурі тимчасово окупованого Донецька, щоб звинуватити в ньому ЗСУ. Під час цього обстрілу загинули 7 українців, серед них 1 дитина.