Нравится или нет, а надо: Соловьев высмеял российских вояк, которые не хотят умирать за Путина

Российские солдаты, которые воюют в Украине и видят реальную ситуацию на фронте, все чаще отказываются выполнять приказы командиров идти на штурмы. Впрочем, такая тенденция изрядно раздражает российских пропагандистов.

В частности, главного путинского прихвостня Владимира Соловьева. Он просто в эфире одного из прокремлевских каналов сказал, что жизнь военных российской армии интересует Кремль гораздо меньше, чем очередной безуспешный штурм, передает 24 Канал.

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"Приказы не обсуждаются"

Соловьев на днях высмеял российских солдат, которые хотят жить, а не умереть за безумные идеи Владимира Путина. Пропагандиста возмутили видео вояк армии России, где они публично рассказывают, что командиры отправляют их на штурмы, в которых шанс выжить минимален.

Вы можете себе такое представить во времена Великой Отечественной войны? Идет война, боевой приказ, а человек говорит: "А почему вы ставите мне приказы? Какая мне разница? Я не считаю это нужным. Не для того меня маманька рожала, чтобы я на штурмы шел",

– саркастически сказал Соловьев.

А еще добавил, что вообще-то в армии одно мнение на всех и приказы нужно выполнять нравятся они или нет.

Российскому военному руководству безразлично на потери личного состава, ведь численность страны-агрессора позволяет быстро пополнять потери. Поэтому с начала полномасштабного вторжения в Украину потери россиян с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 643 тысячи бойцов.