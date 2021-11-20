В Сомали на рынке произошел теракт: пострадали и погибли люди

В Сомали, что на северо-востоке Африки, посреди дня на рынке случился теракт. Предварительно известно, что 8 человек погибли, а еще 13 получили ранения.

Взрыв произошел потому, что предположительно сдетонировала дистанционно управляемая взрывчатка. Об этом сообщили местные СМИ 19 ноября.

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На юге Сомали произошел теракт на рынке: погибли люди

На рынке в городе Бардейл прогремел взрыв. В это время на месте трагедии были люди.

Взрыв на местном рынке в городе Бардейле на юге Сомали унес не менее 5 жизней, еще 12 человек получили ранения,

– говорится в сообщении.

Известно, что на рынке можно встретить преимущественно так называемых "кочевых торговцев", продающих скот. Более того, в пятницу его также посещают крестьяне из отдаленных деревень.

Ни одна из группировок не взяла ответственность за теракт

Местные СМИ сообщили, что, вероятно, подействовало дистанционно управляемое взрывное устройство. Предполагают, что его заложили террористы "Аль-Шабаб".

Предварительно известно, что ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за теракт. Однако в прессе отмечают, что подобные взрывы обычно организовали именно боевики "Аль-Шабаб".

Кстати, сотрудник полиции сообщил изданию Anadolu, что город Бардейл, где и прогремел взрыв, расположен ориентировочно в 310 километрах от столицы Сомали Могадишо.

По данным полиции, погибли по меньшей мере 8 человек, а ранения получили – 13.

Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, а травмы остальных раненых не угрожают их жизни,

– пояснил полицейский.

Добавил также, что погибшие и пострадавшие – гражданские жители.

Коротко о последних терактах в Сомали

В сентябре 2021 года возле президентского дворца в Сомали взорвалось авто, в котором была бомба. В результате погибли по меньшей мере 8 человек. Тогда ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка "Аль-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой".

В июле в сомалийском городе Кисмайо прогремел взрыв в автобусе с футболистами, ехавшими на матч. Тогда президента Джубаленда Ахмед Мохамед Ислам обвинил в теракте боевиков из "Аль-Шабаб".

В июне там террорист-смертник в городе Висил заминировал авто. В результате взрыва погибли по меньшей мере 7 человек. Среди них – 2 солдата.

С 2008 года восстание "Аль-Шабаб" ведет борьбу в Сомали. Их главная цель – свергнуть центральное правительство, однако его поддерживает международная власть. Аль-Шабаб же хочет установить собственное правление, поэтому регулярно совершает нападения.