Сомелье ресторана в Киеве проиграл в казино почти 1,7 миллиона гривен вместо закупки алкоголя

Пользуясь доверием коллег, руководства и постоянных клиентов, 34-летний сомелье столичного ресторана брал деньги у инвесторов. Однако вместо закупки алкоголя – проиграл около 1,7 миллиона гривен в казино.

Об этом в четверг, 17 июля, сообщили в Национальной полиции, передает 24 Канал. Мужчине уже сообщили о подозрении.

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Что известно о схеме?

Противоправную деятельность злоумышленника разоблачили сотрудники Голосеевского управления полиции. Как установили правоохранители, мужчина предлагал инвесторам вкладывать деньги в якобы выгодную закупку элитного алкоголя для дальнейшей перепродажи VIP-клиентам.

Сомелье уверял, что имеет доступ к эксклюзивным ценам и обещал быструю прибыль. Однако вместо приобретения алкоголя тратил деньги в онлайн-казино. Никто из пострадавших не получил ни обещанного товара, ни прибыли.

Из-за мошеннических действий пострадали 7 граждан, которые передавали наличные лично или перечисляли средства на банковские счета. Суммы взносов составляли около 6 тысяч долларов США.

Фигуранту сообщили о подозрении по статье о мошенничестве. Ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

Напомним, недавно в Черкассах более 1 миллиона гривен проиграла тренер детского танцевального кружка. Женщина потратила в казино собранные у родителей за организацию поездки на конкурс в Батуми средства. Продолжается досудебное расследование.