Уголовный авторитет Тамаз Сомхишвили – партнер российских бизнесменов Александра Жукова и Бориса Давлетьярова, связанных с корпорациями "Газпром", "Роснефть" и "Транснефть". Часть своих капиталов эти предприниматели заработали в Одессе благодаря действующему мэру Геннадию Труханову.

Об этом заявил политолог и директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в своем блоге.

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"Австрийская компания Сомхишвили Power-Solutions Vertriebs была переписана на Бориса Давлетьярова. Давлетьяров владеет группой "СНГ альянс", которая занимается в частности обустройством нефтяных и газовых месторождений. Среди ее клиентов – "Газпром", "Роснефть" и "Транснефть". Он также известен. тем, что является другом и партнером россиянина Александра Жукова. То есть, как и Сомхишвили, связан с российско-одесской группировкой Ангерта-Жукова-Труханова", – отмечает автор блога.

По его словам, Давлетьяров – друг и партнер еще одного российского бизнесмена Александра Жукова.

Итак, владельцем австрийской компании Сомхишвили, которую переписали на Давлетьярова, является некий Джанни Михайлов. Грузинский уголовный банкир, бухгалтер Сомхишвили. Михайлов является официальным владельцем действующей украинской компании ООО ВОСТОК ХХІ. Медиа пишут, что это та же компания Сомхишвили, на которую окружение Труханова по заказу Тамаза Тобольского записали отжатую в одесскую ипподрому землю. Какая потом была продана Аднану Кивану под застройку, – продолжает политолог.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества напоминает историю криминальной империи Труханова-Жукова-Ангерта.

"Ну а теперь о том, кто такой Жуков, владелец одесской инвестгруппы "Рост", матки империи Труханова-Жукова-Ангерта: по данным громкого расследования итальянской полиции и более позднего расследования "Громадського", политическая карьера Геннадия Труханова началась с того, что он работал охранником у известного криминального авторитета Леонида Минина, правой рукой Минина был другой вор, известный под кличкой "Ангел", а финансами группировки занимался россиянин Александр Жуков, группировка занималась контрабандой, продажей оружия и организацией убийств. Леонид Минин был арестован итальянской полицией и получил тюремный срок, Ангерт временно исчез из виду, Жуков осел в Лондоне и выдал свою дочь Дашу за Романа Абрамовича, а Геннадий Труханов стал мэром Одессы", – объясняет автор блога.

Виталий Кулик также рассказал о нефтяных схемах, связанных с Сомхишвили.

"В начале 90-х Жуков создал компанию "Синтез", которая затем превратилась в "Синтез-Ойл", и начал заниматься торговлей нефтью и нефтепродуктами. В 1998 г. Жуков начал сотрудничать с "Лукойлом" – через Сомхишвили, который был одним из ее основателей В начале 2000-х бизнес был продан, и на заработанные в Украине средства Жуков с Борисом Давлетьяровым стали портфельными акционерами "Газпрома", "Ощадбанка" и "Транснефти". отношения с братом зятя Трампа Джареда Кушнера, Джошуа, Фонд Джошуа Кушнера Thrive Capital, перечислил 1,5 миллиона долларов и спас от закрытия стартап Жуковой Artsy. главное – была одним из главных мостиков, через которые Кремль установил коммуникацию с Трампом", – резюмирует Виталий Кулик.