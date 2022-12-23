Журналистам 24 канала удалось пообщаться с представителями НАБУ. Они не подтвердили, однако и не опровергли информацию о допросе городского головы Одессы.
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Что известно о допросе Труханова 23 декабря
В украинских СМИ появилась информация о том, что мэра Одессы Геннадия Труханова сегодня допрашивают сотрудники НАБУ.
Представители антикоррупционного бюро не опровергли, но и в то же время не подтвердили эту информацию. В организации подчеркнули, что все детали – тайна следствия.
Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть – тайна следствия,
– отметили в антикоррупционном бюро.
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Трем заместителям мэра Одессы недавно сообщили о подозрении
- Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило преступную организацию в Одессе. В то же время троим заместителям городского головы Геннадию Труханову объявили о подозрении.
- Речь идет о первом заместителе городского головы Одессы, руководителе аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета и заместителе городского головы Одессы. Чиновники обвиняются в следующих преступлениях: создании или участии в преступной организации с использованием служебного положения и принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
- Преступная организация взяла под контроль почти все, что касается экономической жизни города. Организаторы регулярно подкупали чиновников и депутатов местного совета для собственной выгоды, сообщили следователи.