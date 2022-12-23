Журналистам 24 канала удалось пообщаться с представителями НАБУ. Они не подтвердили, однако и не опровергли информацию о допросе городского головы Одессы.

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Что известно о допросе Труханова 23 декабря

В украинских СМИ появилась информация о том, что мэра Одессы Геннадия Труханова сегодня допрашивают сотрудники НАБУ.

Представители антикоррупционного бюро не опровергли, но и в то же время не подтвердили эту информацию. В организации подчеркнули, что все детали – тайна следствия.

Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть – тайна следствия,

– отметили в антикоррупционном бюро.

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Трем заместителям мэра Одессы недавно сообщили о подозрении