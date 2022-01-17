Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал журналист и бывший нардеп Сергей Лещенко. Он пояснил, что поскольку решения суда по делу Порошенко нет, то давать можно исключительно политическую оценку.

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Заговор был намного шире, – Лещенко

"Политически для меня нет сомнений, что Порошенко с Медведчуком находились в сговоре", – сказал Сергей Лещенко.

Он предположил, что соответствующий заговор был гораздо шире, чем тот эпизод, который инкриминируют. Сейчас речь идет только об угольной схеме, а так же у них было сотрудничество по теме дизельного топлива.

Известная труба Медведчука стала в какой-то момент чуть ли не монопольным каналом поставки дизельного топлива из России во времена Порошенко, доходило до 45% импорта дизеля в Украину именно по ней, рассказал журналист.

Есть много примеров, которые указывают на то, что заговор Порошенко был системным, но что касается конкретно преступления, которое ему инкриминируют, то здесь должен давать оценку суд. Это же решение имеет политические апелляции. Поэтому пока можем не с юридической, а только с политической точки зрения оценивать эти события. Сергей Лещенко Журналист, бывший народный депутат

Порошенко потерял политическую идентичность, – Лещенко

"Он (Порошенко – 24 канал) свои таланты направляет на то, чтобы за счет политики обогащаться, чтобы играть в двойные, тройные стандарты, стать одновременно и величайшим спасителем Украины от "российской угрозы" и быть главным партнером российской агентуры влияния в Украине", – сказал Лещенко.

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В то же время в ответ на вопросы о рейтинге недоверия к Порошенко, Лещенко сказал: "Он настолько сам себе противоречил, что потерял политическую идентичность, за исключением очень узкой группы политических сторонников, которые верят всему, что он говорит".

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