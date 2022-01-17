Порошенко уверяет, что не знал о схеме снабжения угля с оккупированных территорий. Хотя СМИ пишут, что раньше его адвокаты рассказывали другое. Мол, президент был в курсе, но не причастен к процессу.
Важно Возвращение Порошенко в Украину и суд над ним: все, что известно об "угольном деле"
Порошенко отрицает причастность
Порошенко спросили, обсуждал ли он вопрос поставки угля с другими подозреваемыми по делу. Речь идет о куме Путина Викторе Медведчуке, бизнесмене Сергее Кузяре и экс-министре энергетики Владимире Демчишине. Политик ответил отрицательно. По его словам, эти вопросы энергобезопасности он обсуждал только с правительством. В то время как контакты, поставки и все остальное не входят в полномочия президента.
Если речь идет о контрактах, фирмах… Я не знаю. Я с Медведчуком никогда не обсуждал. Я никогда в жизни не видел Кузяру и других. Хотя на сегодняшний день я с удивлением узнал, что его четыре месяца держат в тюрьме под залог в миллиард для того, чтобы он дал показания против меня,
– уверяет Порошенко.
Порошенко утверждает, что его, как представителя оппозиции, пытаются политтехнологическим приемом привязать к тому, чего якобы нет.
Дело Порошенко: что известно
- Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января. Он находился за границей около месяца. Политик уехал туда, прежде чем его вызвали в ГБР.
- Президент рассказывал, что у него за границей встречи, которые планировал еще раньше. Однако в ГБР утверждают, что он купил билеты на самолет уже после вручения повестки.
- В аэропорту Порошенко встретили следователи ГБР. После этого нардеп уехал в Печерский райсуд Киева. Там ему избирают меру пресечения.
- Прокуроры просят для Порошенко арест с возможностью залога в 1 миллиард гривен.
Рассмотрение дела Порошенко: прямой эфир под зданием суда