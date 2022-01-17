Порошенко уверяет, что не знал о схеме снабжения угля с оккупированных территорий. Хотя СМИ пишут, что раньше его адвокаты рассказывали другое. Мол, президент был в курсе, но не причастен к процессу.

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Порошенко отрицает причастность

Порошенко спросили, обсуждал ли он вопрос поставки угля с другими подозреваемыми по делу. Речь идет о куме Путина Викторе Медведчуке, бизнесмене Сергее Кузяре и экс-министре энергетики Владимире Демчишине. Политик ответил отрицательно. По его словам, эти вопросы энергобезопасности он обсуждал только с правительством. В то время как контакты, поставки и все остальное не входят в полномочия президента.

Если речь идет о контрактах, фирмах… Я не знаю. Я с Медведчуком никогда не обсуждал. Я никогда в жизни не видел Кузяру и других. Хотя на сегодняшний день я с удивлением узнал, что его четыре месяца держат в тюрьме под залог в миллиард для того, чтобы он дал показания против меня,

– уверяет Порошенко.

Порошенко утверждает, что его, как представителя оппозиции, пытаются политтехнологическим приемом привязать к тому, чего якобы нет.

Обратите внимание! В ГБР утверждают, что Медведчук привлек к схеме Сергея Кузяру, который имел связи с террористами. Он якобы был хорошо осведомлен о хозяйственной деятельности предприятий угледобывающей отрасли на оккупированных территориях.

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Рассмотрение дела Порошенко: прямой эфир под зданием суда