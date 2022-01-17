Порошенко запевняє, що не знав про схему постачання вугілля з окупованих територій. Хоча ЗМІ пишуть, що раніше його адвокати розповідали інше. Мовляв, президент був в курсі, але не причетний до процесу.
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Порошенко заперечує причетність
Порошенка запитали, чи обговорював він питання постачання вугілля з іншими підозрюваними у справі. Мовиться про кума Путіна Віктора Медведчука, бізнесмена Сергія Кузяру та ексміністра енергетики Володимира Демчишина. Політик відповів заперечно. За його словами, ці питання енергобезпеки він обговорював тільки з урядом. Натомість контакти, поставки і все інше не є повноваженнями президента.
Якщо йдеться про якісь контракти, якісь фірми… Я не знаю. Я з Медведчуком ніколи не обговорював. Я ніколи в житті не бачив Кузяру та інших. Хоча на сьогодні я з подивом дізнався, що його чотири місяці тримають у в’язниці під заставу мільярд для того, щоб він дав покази проти мене,
– запевняє Порошенко.
Порошенко стверджує, що його, як представника опозиції, намагаються політтехнологічним прийомом прив'язати до того, чого нібито немає.
Справа Порошенка: що відомо
- Порошенко прилетів у Київ з Варшави вранці 17 січня. Він перебував за кордоном близько місяця. Політик виїхав туди перед тим, як його викликали у ДБР.
- Президент розповідав, що мав за кордоном зустрічі, які планував ще раніше. Однак у ДБР стверджують, що він придбав квитки на літак вже після вручення повістки.
- В аеропорту Порошенка зустріли слідчі ДБР. Після цього нардеп поїхав у Печерський райсуд Києва. Там йому обирають запобіжний захід.
- Прокурори просять для Порошенка арешт з можливістю застави в 1 мільярд гривень.
Розгляд справи Порошенка: прямий ефір з-під суду