Порошенко запевняє, що не знав про схему постачання вугілля з окупованих територій. Хоча ЗМІ пишуть, що раніше його адвокати розповідали інше. Мовляв, президент був в курсі, але не причетний до процесу.

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Порошенко заперечує причетність

Порошенка запитали, чи обговорював він питання постачання вугілля з іншими підозрюваними у справі. Мовиться про кума Путіна Віктора Медведчука, бізнесмена Сергія Кузяру та ексміністра енергетики Володимира Демчишина. Політик відповів заперечно. За його словами, ці питання енергобезпеки він обговорював тільки з урядом. Натомість контакти, поставки і все інше не є повноваженнями президента.

Якщо йдеться про якісь контракти, якісь фірми… Я не знаю. Я з Медведчуком ніколи не обговорював. Я ніколи в житті не бачив Кузяру та інших. Хоча на сьогодні я з подивом дізнався, що його чотири місяці тримають у в’язниці під заставу мільярд для того, щоб він дав покази проти мене,

– запевняє Порошенко.

Порошенко стверджує, що його, як представника опозиції, намагаються політтехнологічним прийомом прив'язати до того, чого нібито немає.

Зверніть увагу! У ДБР стверджують, що Медведчук залучив до схеми Сергія Кузяру, який мав зв'язки з терористами. Він нібито був добре обізнаний щодо господарської діяльності підприємств вугледобувної галузі на окупованих територіях.

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