Сообщи о нарушителе – получи деньги: в Золотоноше оригинально следят за благоустройством

В городе Золотоноша Черкасской области решили бороться с теми, кто сорит. За сообщение о нарушителе готовы платить по 200 гривен.

Мэрия города создала специальный чат, куда можно отправлять фотографии нарушителей благоустройства. Таким образом, планируют облегчить жизнь коммунальщиков.

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"Где ветки вбрасывать, где бутылки – все на кучу, а нам тогда тяжело его грузить и задерживаемся возле каждой мусорки", – рассказала работница предприятия по благоустройству Ирина Гудзенко.

Помощь коммунальщикам

Вместо 10 минут коммунальщики тратят час на уборку хотя бы возле одной свалки. Часто приходится привлекать частную службу.

Люди думают, что если заплатили 28 – 30 гривен в месяц за мусор, то могут выбрасывать его где заблагорассудится,

– отметила директор частного предприятия по вывозу ТБО Елена Козлова.

Кроме того, договоры с предприятиями по благоустройству имеют не все жители Золотоноши. Кое-кто не хочет платить деньги, но складывает мусор возле баков ночью, некоторые – вывозят хлам в ближайший заброшенный дом.

Деньги за нарушителя

Оштрафовать нарушителей за такое безобразие можно, если у местных властей будут доказательства. Первый шаг уже сделали – зарегистрировали в вайбере номер управления жилищно-коммунального хозяйства.

Если неравнодушные горожане будут отправлять фотографии с нарушителями, обещают отблагодарить по 200 гривен награды. Инициативу придумали, поскольку уже были анонимные обращения.

Компенсация денежная есть, но люди не просят. Они любят свой город и предоставили информацию просто так. Артем Харин Руководитель управления ЖКХ Золотоношской ОТО

Такая идея понравилась далеко не всем в городе. Кое-кто из жителей отмечает, что наши люди не привыкли доносить на своих соседей.

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Однако в течение 2021 года протоколы за нарушение правил благоустройства составили на более сотни горожан. В мэрии надеются, что благодаря новому чату сотрудничество с жителями будет еще более эффективным, а город – более чистым.