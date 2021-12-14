Мерія міста створила спеціальний чат, куди можна надсилати фотографії порушників благоустрою. У такий спосіб планують полегшити життя комунальників.

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"Де гілки вкидати, де пляшки – все на купу, а нам тоді важко його вантажити й затримуємося біля кожного смітника", – розповіла працівниця підприємства з благоустрою Ірина Гудзенко.

Допомога комунальникам

Замість 10 хвилин комунальники витрачають годину на прибирання хоча би біля одного смітника. Часто доводиться залучати ще й приватну службу.

Люди думають, що якщо заплатили 28 – 30 гривень на місяць за сміття, то можуть викидати його, де заманеться,

– зауважила директорка приватного підприємства з вивезення ТПВ Олена Козлова.

Окрім цього, договори з підприємствами із благоустрою мають не всі мешканці Золотоноші. Дехто не хоче платити грошей, але складає сміття біля баків уночі, дехто – вивозить непотріб до найближчої покинутої хати.

Гроші за порушника

Оштрафувати порушників за таке неподобство можна, якщо місцева влада матиме докази. Перший крок уже зробили – зареєстрували у вайбері номер управління житлово-комунального господарства.

Якщо небайдужі містяни надсилатимуть світлини з порушниками, обіцяють віддячити 200 гривнями винагороди. Ініціативу придумали, оскільки вже були анонімні звернення.

Компенсація грошова є, але люди не просять. Вони люблять своє місто й надали інформацію просто так. Артем Харін Керівник управління ЖКГ Золотоніської ОТГ

Така ідея сподобалася далеко не всім у місті. Дехто з жителів зазначає, що наші люди не звикли доносити на своїх сусідів.

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Однак упродовж 2021 року протоколи за порушення правил благоустрою склали на понад сотню містян. У мерії сподіваються, що завдяки новому чату співпраця з мешканцями буде ще ефективнішою, а місто – чистішим.