Об этом в эфире 24 канала рассказала народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева. По ее словам, для поддержки жалобы Украине не хватило 4 голосов.

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"Карточка одного украинского депутата не сработала, его голос "за" не засчитали. 4 коллеги из Турции и 1 из Эстонии сообщили мне о несрабатывании системы онлайн", – сказала Мезенцева.

Обжалование решения по ЕСПЧ

По словам народного депутата, обжалование от украинской делегации было правомерным и происходило в соответствии с регламентом. Результат голосования:

37 стран поддержали Украину;

41 – воздержалась или голосовала против.

Следовательно, если бы система сработала еще у 6 человек, то украинскую жалобу поддержали бы. Однако украинская делегация планирует подать письменные заявления.

Отбор кандидатов в ЕСПЧ

Мезенцева отметила, что с 2018 года Администрация Президента не смогла провести конкурс по отбору кандидатов в ЕСПЧ. Впоследствии президент Владимир Зеленский провел 2 конкурса.

Первый не финализировали, поскольку происходило давление на члена отборочной комиссии и он об этом официально заявлял. Второй начался 19 февраля 2021 года, прошел без каких-либо нарушений процедур, но у комитета по отбору судей в ЕСПЧ были вопросы к кандидатам. Мария Мезенцева Народный депутат Украины

Справка. В состав ЕСПЧ входят 47 судей – по одному от каждой страны-участницы Совета Европы. До 2019 года судьей от Украины была Анна Юдковская, но учитывая то, что нового кандидата не выбрали, ее полномочия продлили автоматически. В мае 2021 года конкурсная комиссия рекомендовала на эту должность Николая Гнатовского, Александра Мережко и Гаянэ Нуриджанян.

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