Об этом в эфире 24 канала рассказала народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева. По ее словам, для поддержки жалобы Украине не хватило 4 голосов.
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"Карточка одного украинского депутата не сработала, его голос "за" не засчитали. 4 коллеги из Турции и 1 из Эстонии сообщили мне о несрабатывании системы онлайн", – сказала Мезенцева.
Обжалование решения по ЕСПЧ
По словам народного депутата, обжалование от украинской делегации было правомерным и происходило в соответствии с регламентом. Результат голосования:
- 37 стран поддержали Украину;
- 41 – воздержалась или голосовала против.
Следовательно, если бы система сработала еще у 6 человек, то украинскую жалобу поддержали бы. Однако украинская делегация планирует подать письменные заявления.
Отбор кандидатов в ЕСПЧ
Мезенцева отметила, что с 2018 года Администрация Президента не смогла провести конкурс по отбору кандидатов в ЕСПЧ. Впоследствии президент Владимир Зеленский провел 2 конкурса.
Первый не финализировали, поскольку происходило давление на члена отборочной комиссии и он об этом официально заявлял. Второй начался 19 февраля 2021 года, прошел без каких-либо нарушений процедур, но у комитета по отбору судей в ЕСПЧ были вопросы к кандидатам.
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- Российскую делегацию на сессии ПАСЕ ограничили в передвижении из-за "Спутника V". Они участвовали в заседании онлайн.
- В то же время нардеп Мезенцева назвала это манипуляцией России. Мол, таким образом создадут очередной инфоповод для публикации на сайте Госдумы.
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