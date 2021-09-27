Такое мнение в эфире 24 каналу озвучила народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева. По ее словам, все желающие, которые переболели COVID-19 или не являются вакцинированными, могли пройти ПЦР-тест и прибыть в ПАСЕ для голосования.

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"Это некоторая манипуляция и повод, чтобы на сайте российской Думы снова сказать, что эта достопочтенная организация вообще не нужна", – отметила Мезенцева.

"Дискриминация" русских в ПАСЕ

По ее словам, российская делегация уже почти год не прибывает в Страсбург. Таким образом они выражают свое "фе" ПАСЕ.

Руководительницы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы представители "Европейской народной партии" предлагали вспомнить о "дискриминации вакцинированных "Спутником V" русских". Мезенцева отказалась, поскольку эта тема не касалась, ни выборов в Армении или Молдове, ни отбора судей в Европейский суд по правам человека.

Обратите внимание! Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно отклонила список украинских кандидатов. Поэтому должность судьи ЕСПЧ точно не будет занимать представитель Украины.

Мезенцева о заседании в Парламентской ассамблее Совета Европы: видео

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