Таку думку в ефірі 24 каналу озвучила народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева. За її словами, усі охочі, які перехворіли на COVID-19 або не є вакцинованими, могли пройти ПЛР-тест і прибути в ПАРЄ для голосування.

До теми Росію необхідно видворити з Ради Європи, – віцепрезидент ПАРЄ

"Це деяка маніпуляція і привід, щоб на сайті російської Думи знову сказати, що ця високоповажна організація не є взагалі потрібною", – наголосила Мезенцева.

"Дискримінація" росіян у ПАРЄ

За її словами, російська делегація вже майже рік не прибуває в Страсбург. У такий спосіб вони висловлюють своє "фе" ПАРЄ.

Очільниці української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи представники "Європейської народної партії" пропонували згадати про "дискримінацію вакцинованих "Супутником V" росіян". Мезенцева відмовилася, оскільки ця тема не стосувалася, ні виборів у Вірменії чи Молдові, ні відбору суддів до Європейського суду з прав людини.

Зверніть увагу! Парламентська асамблея Ради Європи остаточно відхилила список українських кандидатів. Відтак посаду судді ЄСПЛ точно не обійматиме представник України.

Мезенцева про засідання у Парламентській асамблеї Ради Європи: відео

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