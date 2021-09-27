Про це розповіла Леся Василенко, народна обраниця із фракції "Голос". Вона є членкинею постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ.

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Як підкреслила Василенко, у Парламентській асамблеї бояться, що російська делегація на чолі з Петром Толстим вважатиме їх "забрендованими русофобами". Мовляв, цей страх домінує над обов'язком захищати принципи міжнародного права та права людини.

Українська делегація, наприклад, пропонувала обговорити на дебатах політичні переслідування корінних народів у Криму з боку Росії. Втім, цю тему не погодили. Аргументували своє рішення у ПАРЄ тим, що лише у червні була ухвалена резолюція про права кримськотатарського народу.

Про суддю від України в ЄСПЛ

Крім цього, політикиня повідомила, що "є нюанс і з вибором судді від України в ЄСПЛ". Адже делегати погоджуються з тим, що чинного представника потрібно поміняти. Втім, до обговорення ситуації у політичних групах так і не доходиться.

Зазначимо, що ще з 15 червня 2010 року суддею ЄСПЛ від України є Ганна Юдківська. Термін її повноважень закінчився ще у 2019. Проте нового суддю від України досі не обрали, тож вона продовжує виконувати свої обов'язки.

Що обговорюватимуть у ПАРЄ:

ситуацію в Афганістані;

міграційну кризу в Латвії, Литві та Польщі через посилення контролю у Білорусі;

кризу на Західних Балканах;

екологічні права людини та клімат.

"Все важливе, але затримання і тортури в Криму, так само як і порушення під час виборів у Росії, точно мали б доповнити ці теми", – підсумувала Василенко.