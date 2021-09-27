Об этом рассказала Леся Василенко, народная избранница из фракции "Голос". Она является членом постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ.

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Как подчеркнула Василенко, в Парламентской ассамблее боятся, что российская делегация во главе с Петром Толстым посчитает их "забрендированными русофобами". Мол, этот страх доминирует над обязанностью защищать принципы международного права и права человека.

Украинская делегация, например, предлагала обсудить на дебатах политические преследования коренных народов в Крыму со стороны России. Впрочем, эту тему не согласовали. Аргументировали свое решение в ПАСЕ тем, что только в июне была принята резолюция о правах крымскотатарского народа.

О судье от Украины в ЕСПЧ

Кроме этого, политик сообщила, что "есть нюанс и с выбором судьи от Украины в ЕСПЧ". Ведь делегаты соглашаются с тем, что действующего представителя нужно поменять. Впрочем, до обсуждения ситуации в политических группах так и не доходит дело.

Отметим, что еще с 15 июня 2010 года судьей ЕСПЧ от Украины является Анна Юдковская. Срок ее полномочий истек еще в 2019. Однако нового судью от Украины до сих пор не избрали, поэтому она продолжает выполнять свои обязанности.

Что будут обсуждать в ПАСЕ:

ситуацию в Афганистане;

миграционный кризис в Латвии, Литве и Польше из-за усиления контроля в Беларуси;

кризис на Западных Балканах;

экологические права человека и климат.

"Все важное, но задержания и пытки в Крыму, равно как и нарушения во время выборов в России, точно должны были бы дополнить эти темы", – подытожила Василенко.