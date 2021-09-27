Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева. За її словами, для підтримки скарги Україні не вистачило 4 голосів.
До теми ПАРЄ остаточно відхилила список кандидатів від України на посаду судді ЄСПЛ
"Картка одного українського депутата не спрацювала, його голос "за" не зарахували. 4 колеги з Туреччини й 1 з Естонії повідомили мене про неспрацювання системи онлайн", – зазначила Мезенцева.
Оскарження рішення щодо ЄСПЛ
За словами народної депутатки, оскарження від української делегації було правомірним та відбувалося відповідно до регламенту. Результат голосування:
- 37 країн підтримали Україну;
- 41 – утрималася або голосувала проти.
Відтак, якби система спрацювала ще в 6 людей, то українську скаргу підтримали б. За регламентом, процедури оскарження голосування в ПАРЄ немає. Однак українська делегація планує подати письмові заяви.
Відбір кандидатів до ЄСПЛ
Мезенцева наголосила, що з 2018 року Адміністрація Президента не змогла провести конкурс із відбору кандидатів до ЄСПЛ. Згодом президент Володимир Зеленський провів 2 конкурси.
Перший не фіналізували, оскільки відбувався тиск на члена відбіркової комісії й він про це офіційно заявляв. Другий розпочався 19 лютого 2021 року, відбувся без будь-яких порушень процедур, але в комітету по відбору суддів до ЄСПЛ були питання до кандидатів.
Мезенцева розповіла про результати засідання ПАРЄ: відео 24 каналу
Осіння сесія ПАРЄ: останні новини
- Російську делегацію на сесії ПАРЄ обмежили в пересуванні через "Супутник V". Вони брали участь в засіданні онлайн.
- Водночас нардепка Мезенцева назвала це маніпуляцією Росії. Мовляв, у такий спосіб створять черговий інфопривід для публікації на сайті Держдуми.
- Українська делегація виступила у Страсбурзі на Парламентській асамблеї Ради Європи. Однією з тем став тимчасово окупований Крим.