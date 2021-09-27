Делегація продовжить і далі тримати на порядку денному цю тему. Про це в ефірі 24 каналу сказала народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева.

Читайте також ПАРЄ остаточно відхилила список кандидатів від України на посаду судді ЄСПЛ

"Українська делегація жодним чином не зрадила український Крим", – наголосила вона.

Мезенцева: Тримаємо ПАРЄ в тонусі

Вона пояснила, що делегація подала до дебатів відповідний файл ще 3 тижні тому. Водночас бюро ПАРЄ відмовило від підтримки. Адже у червні голосували за великий комплексний файл "Порушення прав кримських татар".

Ми крокуємо чинними регламентними інструментами і тримаємо асамблею в тонусі,

– наголосила вона.

За словами Мезенцевої, українська делегація запропонувала кілька кроків. Зокрема направили листа до генеральної секретарки Ради Європи, яка перебувала на Кримській платформі наприкінці серпня.

Нагадаємо! Саміт Кримської платформи відбувся 23 серпня. Майже 50 міжнародних делегацій зібрались для того, щоб напрацювати план деокупації Криму та захистити права кримських татар.

Нардепка відзначила, що вже завтра, 28 вересня, відбудеться зустріч з президентом асамблеї. Там зокрема поговорять і на тему тимчасового окупованого Криму.

Мезенцева прокоментувала виступ української делегації в ПАРЄ: дивіться відео

Українські питання – в ПАРЄ: коротко