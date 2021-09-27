Делегация продолжит и дальше держать на повестке дня эту тему. Об этом в эфире 24 канала сказала народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

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"Украинская делегация никоим образом не предала украинский Крым", – подчеркнула она.

Мезенцева: держим ПАСЕ в тонусе

Она пояснила, что делегация подала к дебатам соответствующий файл еще 3 недели назад. В то же время бюро ПАСЕ отказало от поддержки. Ведь в июне голосовали за большой комплексный файл "нарушение прав крымских татар".

Мы шагаем действующими регламентными инструментами и держим ассамблею в тонусе,
– подчеркнула она.

По словам Мезенцевой, украинская делегация предложила несколько шагов. В частности направили письмо Генеральному секретарю Совета Европы, которая находилась на Крымской платформе в конце августа.

Нардеп отметила, что уже завтра, 28 сентября, состоится встреча с президентом ассамблеи. Там в частности поговорят и на тему временного оккупированного Крыма.

Мезенцева прокомментировала выступление украинской делегации в ПАСЕ: смотрите видео

Украинские вопросы – в ПАСЕ: коротко

  • Нардеп от "Голоса" Леся Василенко 27 сентября заявила, что украинские вопросы не попали в повестку дня ПАСЕ.
  • В частности она сообщила, что наша делегация предлагала обсудить на дебатах преследование россиянами крымских татар.
  • По словам Василенко, в ПАСЕ аргументировали отказ тем, что в июне приняли резолюцию о правах крымскотатарского народа.