Финансировали оккупантов на миллионы гривен: 4 лицам сообщили о подозрении

В Луганской области разоблачили должностных лиц двух предприятий. Они финансировали администрацию боевиков на оккупированном Донбассе. Подконтрольной России так называемой "власти" они в целом передали около 11 миллионов гривен.

По данным следствия, одно из пищевых предприятий в Луганске сейчас находится под контролем оккупантов. В течение 2016 – 2019 годов оно реализовывало незаконно изготовленную продукцию.

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Продукцией с украинского предприятия торговали оккупанты

Ее поставляли на неподконтрольные украинскому правительству части Луганской, Донецкой областей, а также в Крым. Более того, продукцию в большом объеме вывозили в Россию. Торговали и с Беларусью и самопровозглашенной Южной Осетией.

Деньги, которые получили от продажи, а это 8 миллионов гривен перечислили в бюджет так называемой "ЛНР". Назвали это злоумышленники "налогами".

Директор одного из предприятий поставлял боевикам транспорт

Директор еще одного из предприятий в 2018 году поставлял специальные транспортные средства так называемому "министерству внутренних дел" оккупантов. Поставки на неподконтрольные территории осуществляли через Россию.

В целом такое противозаконное спонсорство "потянуло" на 3 миллиона в украинской валюте. Еще больше возмущает в ситуации то, что этим спецтранспортом перевозили незаконно осужденных и задержанных на оккупированных территориях.

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В целом сообщено о подозрении 4 лицам. Им инкриминируют финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы. Подозреваемых будут объявлять в розыск.