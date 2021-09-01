В соответствии с законодательством ЕС в Украине вводят спецмаркировку бытовых приборов

Украина внедряет систему энергетической маркировки и экодизайна бытовых электроприборов. Изменения вводят в соответствии с законодательством Евросоюза.

Такое решение Кабинет Министров принял на заседании 1 сентября. Украина выполняет обязательства, взятые в соответствии с соглашением с ЕС, а также Договором об учреждении энергетического сообщества.

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В Украине вводят спецмаркировку бытовых электроприборов

По решению правительства Украина внедряет систему энергетической маркировки и экодизайна бытовых электроприборов.

Изменения касаются маркировки и дизайна

холодильников,

бытовых посудомоечных, стиральных и барабанных сушильных машин,

телевизоров,

кондиционеров,

электроламп и светильников.

Постановление вносит изменения в технические регламенты энергетической маркировки определенных бытовых электроприборов. Документ вступит в силу через 6 месяцев с момента опубликования.

Правила маркировки и экодизайна: что они предусматривают

Энергоэффективность обозначается классами от А до G. В частности, класс А обозначает самую высокую энергоэффективность, а G – самую низкую. Этикетка энергоэффективности дает пользователю и другую полезную информацию, которая помогает сделать выбор между моделями товаров.

Изменения в правила маркировки внесли, чтобы помочь потребителям сократить счета за энергоносители и уменьшить углеродный след.

В то же время новые правила экодизайна касаются обновления минимальных требований в отношении энергоэффективности, усиления прав потребителей на ремонт приборов и поддержки циркулярной экономики.