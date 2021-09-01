Таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 1 вересня. Україна виконує зобов'язання, взяті згідно з угодою з ЄС, а також Договором про заснування енергетичного співтовариства.
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В Україні вводять спецмаркування побутових електроприладів
За рішенням уряду Україна впроваджує систему енергетичного маркування та екодизайну побутових електроприладів.
Зміни стосуються маркування та дизайну
- холодильників,
- побутових посудомийних, пральних і барабанних сушильних машин,
- телевізорів,
- кондиціонерів,
- електроламп та світильників.
Постанова вносить зміни до технічних регламентів енергетичного маркування визначених побутових електроприладів. Документ набере чинності через 6 місяців з моменту опублікування.
Правила маркування та екодизайну: що вони передбачають
- Енергоефективність позначається класами від А до G. Зокрема, клас А позначає найвищу енергоефективність, а G – найнижчу. Етикетка енергоефективності дає користувачу й іншу корисну інформацію, яка допомагає зробити вибір між моделями товарів.
- Зміни у правила маркування внесли, аби допомогти споживачам скоротити рахунки за енергоносії та зменшити вуглецевий слід.
- Водночас нові правила щодо екодизайну стосуються оновлення мінімальних вимог щодо енергоефективності, посилення прав споживачів на ремонт приладів та підтримки циркулярної економіки.