Таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 1 вересня. Україна виконує зобов'язання, взяті згідно з угодою з ЄС, а також Договором про заснування енергетичного співтовариства.

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В Україні вводять спецмаркування побутових електроприладів

За рішенням уряду Україна впроваджує систему енергетичного маркування та екодизайну побутових електроприладів.

Зміни стосуються маркування та дизайну

холодильників,

побутових посудомийних, пральних і барабанних сушильних машин,

телевізорів,

кондиціонерів,

електроламп та світильників.

Постанова вносить зміни до технічних регламентів енергетичного маркування визначених побутових електроприладів. Документ набере чинності через 6 місяців з моменту опублікування.

Довідка. У країнах ЄС нові правила маркування побутових приладів набули чинності 1 березня 2021 року.

Правила маркування та екодизайну: що вони передбачають