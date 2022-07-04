Партизаны Херсонщины обнаружили сеть изменников, которые сливали врагу данные бойцов АТО и активистов

Некоторые наши граждане решают предать Украину и помогать врагу. Отвечать за преступления им придется наравне с оккупантами.

Российские оккупанты в войне с Украиной большие надежды возлагают на предателей и коллаборантов. Те предоставляют им всю информацию о тех, кто представляет для россиян наибольшую опасность.

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Выявление сети предателей

Как сообщил депутат Сергей Хлань, нашим партизанам во временно оккупированной Херсонской области удалось обнаружить целую сеть предателей Украины, а также выйти на их кураторов.

В частности, речь идет о группировке "Беркут-Юг", она тесно связана с так называемой "комендатурой" российских оккупантов.

Местные предатели поставляли им необходимую информацию (в отношении участников АТО, активистов и т.п.). Эти информаторы разоблачены, некоторые уже сдали все "задания" и контакты. Видим каждого изменника, движение сопротивления растет по всей области. Расплата близко,

– написал Хлань.

Ситуация в Херсонской области: последние новости

Российские оккупанты надеются, что смогут продержаться в оккупированной Херсонской области до сентября и провести там так называемый "референдум". Они даже украли списки избирателей и готовятся к фальсификации результатов.

Ситуация в Херсоне и области настолько тяжелая, что уже даже россияне смекнули, что не могут ничего контролировать. Они начали терроризировать руководителей коммунальных предприятий, чтобы те возвращались на работу, ведь марионетки оккупантов не могут справиться ни с одной задачей и наладить хоть какие-то процессы.

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