Сопротивление растет, а у России нет достаточно сил для контроля Херсонской области, – CNN

Сопротивление украинцев на оккупированной территории Херсонской области продолжает расти. Это свидетельствует о том, что у России нет достаточного ресурса, чтобы удерживать контроль над захваченным регионом.

Об этом сообщили аналитики CNN со ссылкой на высказывания руководства разведки США и других американских официальных лиц. Все они подтверждают, что нынешняя ситуация на оккупированной территории Юга Украины может перерасти в настоящую партизанскую войну.

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В США подтвердили усиление сопротивления в Херсоне

В Штатах уже начали присматриваться к нескольким инцидентам, которые произошли в Херсоне. Ведь несколько покушений на коллаборантов – очень плохой сигнал для Кремля.

Сопротивление может перерасти в куда более широкую борьбу с повстанцами. Это станет серьезной проблемой для способности России контролировать недавно захваченную территорию в Украине.

– отмечают американские чиновники.

В частности, это подтвердила руководительница национальной разведки США Аврил Хейнс. Во время конференции в Вашингтоне 29 июня она заявила, что Кремль уже "столкнулся с ростом партизанской активности на Юге Украины".

Почему России не хватает сил

В начале захвата Херсонской и части Запорожской областей там было много российских войск. Однако сейчас американские чиновники отмечают, что у России недостаточно сил в этих регионах. Мол, многие оккупационные подразделения перекинуты на Донбасс. Поэтому на Юге недостаточно войск, чтобы "эффективно оккупировать и контролировать регион".

Россия помогла украинским партизанам

Другой американский управленец сказал CNN, что вывод войск России на Донбасс предоставил украинским партизанам "окно возможностей" для нападения на местных российских "чиновников".

Этот регион имеет решающее значение для контроля России над побережьем Черного моря и доступа к Крыму. Неизвестно, сколько российских войск в Херсоне, но оккупация против вражеского местного населения требует гораздо больше солдат, чем мирный захват территории,

– подчеркнули в Вашингтоне.

Кроме этого, военные эксперты отметили, что видят результат и действия ВСУ на этом направлении. Когда Украина осуществила небольшие контратаки вблизи Херсона, это очень напрягло оставшиеся там российские силы.

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