Об этом в эфире единого телемарафона заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает 24 канал. По его словам, Бандура был законно избран мэром.

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Есть люди, которые теперь говорят, что нужно было назначать кого-то другого, но они не очень хорошо знают законодательство, потому что во всех городах проходят выборы и именно этот, человеком его назвать тяжело, победил на выборах осенью 2020 года. Он получил это право от граждан и был избран на должность городского головы,

– сказал Кириленко.

Соратник Натальи Королевской

По его словам, соратницей и руководителем Бандуры была член партии "Оппозиционная платформа — При жизни" Наталья Королевская. При этом руководство городом и всю помощь оказывала областная администрация, даже до полномасштабного вторжения.

Кириленко добавил, что в интересах Владимира Бандура была только политическая составляющая, и даже во время разговора с ним он не мог получить какое-либо компетентное мнение по тем проблемам, которые происходили в городе, поэтому приходилось решать их без вмешательства мэра.

Уголовные дела против Бандуры

"Я прекрасно осведомлен, какие уголовные производства были зарегистрированы еще до 24 февраля по указанному субъекту (Бандури, – ред.) и ясно было понятно, чем закончит этот "управитель" и чем для него закончится карьера руководителя города Святогорска. Я сейчас говорю исключительно об экономике, знаю, какие строились им за бюджетные средства города "садики". В этом направлении мы работаем, и результат будет независимо от того, как он сблизился с оккупантами. Результат будет и уже правоохранители будут осуществлять по этому делу какие-то заявления .И ко всем его делам присоединится еще одно о государственной измене. Колаборанство его точно не спасет", - пояснил глава ОВА.

Также Кириленко добавил, что замечается странная тенденция, что там, где есть приверженность партии ОПЗЖ, есть и коллаборанты.

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