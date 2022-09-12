Соратник Порошенко Фуксман лоббировал снятие санкций с российского олигарха, – Haaretz

Члены Еврейской конфедерации Украины написали письмо президенту Франции с просьбой посодействовать в вопросе невведения против Моше Кантора ограничительных мер.

Руководители одной из известнейших еврейских организаций Украины лоббировали интересы российского олигарха Моше Кантора, которого считают близким к российскому лидеру владимиру путину. Они контактировали с правительством Франции, уговаривая его не возобновлять санкции против бизнесмена.

В письме от 11 августа президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин и главный раввин Украины Яков Дов Блайх написали президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо с просьбой ходатайствовать о Канторе.

В обращении Блайх и Ложкин утверждали, что Кантор "посвятил свою жизнь и деятельность возрождению еврейской жизни, культуры и образования по всей Европе", а также – что украинское еврейское общество "всегда могло рассчитывать на его непоколебимую поддержку и отзывчивость к проблемам, с которыми мы столкнулись".

Мы также знаем о его чувствах к еврейской общине, которой он очень помогал в течение многих лет, особенно после начала войны. Мы уверены, что это заблуждение будет исправлено после изучения его дела и аргументов, выдвинутых его адвокатом. Мы призываем вас противостоять любому возобновлению решения о наложении на него санкций не только ради него самого, но и ради еврейских общин Европы, потерявших надежного и уважаемого лидера,

– цитирует Haaretz отрывок из обращения.

И Блайх, и Ложкин, ранее занимавший должность главы Администрации Президента Украины при Петре Порошенко, а в настоящее время вице-президент Всемирного еврейского конгресса, не ответили на неоднократные просьбы о комментариях.

Почетный президент ЕКУ Борис Фуксман, также подписавший письмо, сказал Haaretz, что Блайх и Ложкин написали Макрону в надежде, что президент Франции будет работать над отменой санкций, "потому что Моше Кантор многое сделал для еврейства в Европе и сделал это очень достойно". Фуксман добавил, что Кантор очень много занимался еврейской жизнью в Европе, и по этой причине заслуживает уважения, так что оценивать его следует по этому показателю, а не по его российским связям.

Кто такой Моше Кантор

Кантор – близкий к президенту россии путину 68-летний бизнесмен, крупный акционер российской компании по производству удобрений "Акрон", которая считается крупнейшим в мире производителем минеральных удобрений. Кантор использовал свое состояние, которое до войны Forbes оценивало в 12,7 миллиарда долларов, для финансирования еврейских организаций в Европе и Израиле. Он долгое время был президентом базирующегося в Брюсселе Европейского еврейского конгресса, пока не был вынужден уйти в отставку после введения санкций Европейского Союза в начале этого года.

6 апреля 2022 года после вторжения россии в Украину Великобритания ввела персональные санкции против Кантора как против крупнейшего владельца акций "Акрона", после чего в июне 2022 года Кантор передал 45,1% акций в доверительное управление трем топ-менеджерам.

В конце августа Италия временно конфисковала в Порто-Ротондо на Сардинии 11 имений, принадлежащих Кантору. Сейчас состояние Кантора оценивает более чем в 7,5 миллиарда долларов.