Керівники однієї з найвідоміших єврейських організацій України лобіювали інтереси російського олігарха Моше Кантора, якого вважають близьким до російського лідера володимира путіна. Вони контактували з урядом Франції, умовляючи його не відновлювати санкції проти бізнесмена.

У листі від 11 серпня президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін і головний рабин України Яків Дов Блайх написали президенту Франції Еммануелю Макрону лист із проханням клопотати за Кантора.

У зверненні Блайх і Ложкін стверджували, що Кантор "присвятив своє життя і діяльність відродженню єврейського життя, культури й освіти по всій Європі", а також – що українська єврейська громада "завжди могла розраховувати на його непохитну підтримку і чуйність до проблем, з якими ми зіткнулися".

Ми також знаємо про його почуття до єврейської громади, якій він дуже допомагав протягом багатьох років, особливо після початку війни. Ми впевнені, що ця помилка буде виправлена після вивчення його справи й аргументів, висунутих його адвокатом. Ми закликаємо вас протистояти будь-якому відновленню рішення про накладення на нього санкцій не тільки заради нього самого, а й заради єврейських громад Європи, які втратили надійного і шанованого лідера,

– цитує Haaretz уривок зі звернення.

І Блайх, і Ложкін, який раніше обіймав посаду глави Адміністрації Президента України за Петра Порошенка, а в цей час є віцепрезидент Всесвітнього єврейського конгресу, не відповіли на неодноразові прохання про коментарі.

Почесний президент ЄКУ Борис Фуксман, який також підписав лист, сказав Haaretz, що Блайх і Ложкін написали Макрону в надії, що президент Франції буде працювати над скасуванням санкцій, "тому що Моше Кантор багато зробив для єврейства в Європі та зробив це дуже гідно". Фуксман додав, що Кантор дуже багато займався єврейським життям в Європі, і з цієї причини заслуговує поваги, так що оцінювати його слід за цим показником, а не по його російськими зв'язками.

Хто такий Моше Кантор

Кантор – близький до президента росії путіна 68-річний бізнесмен, великий акціонер російської компанії з виробництва добрив "Акрон", яка вважається найбільшим у світі виробником мінеральних добрив. Кантор використовував свій статок, який до війни Forbes оцінював в 12,7 мільярда доларів, для фінансування єврейських організацій в Європі та Ізраїлі. Він довгий час був президентом Європейського єврейського конгресу, що базується в Брюсселі, поки не був змушений піти у відставку після введення санкцій Європейського Союзу на початку цього року.

6 квітня 2022 року після вторгнення росії в Україну Велика Британія ввела персональні санкції проти Кантора як проти найбільшого власника акцій "Акрона", після чого у червні 2022 року Кантор передав 45,1% акцій у довірче управління трьом топменеджерам.

Наприкінці серпня Італія тимчасово конфіскувала в Порто-Ротондо на Сардинії 11 маєтків, що належать Кантору. Зараз статки Кантора оцінюють більш ніж в 7,5 мільярда доларів.