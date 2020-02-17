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      Соратник Тимошенко причастен к выводу 100 миллионов долларов из Украины, – Лещенко

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      Бондарев и Тимошенко / Коллаж 24 канала

      Ближайший соратник Юлии Тимошенко Константин Бондарев – выступил в защиту депутата-беглеца Александра Онищенко, которому инкриминируют коррупционные схемы по хищению государственных средств. Сама фигура Бондарева из партии "Батькивщина" является более чем сомнительной. Руководство Нацбанка связывало его с аферами, которые осуществлял обанкротившийся банк "Велес".

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал Сергей Лещенко.

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      Журналист предлагает оценить масштаб мошенничества.

      Итак, в банке "Велес", где Бондарев официально владел 32,6%, а неофициально контролировал всю его деятельность, в сентябре 2015 года, в разгар зачистки рынка от банков-фантомов, НБУ обнаружил странную операцию. Через этот банк Бондарева пытались вывести из Украины 460 миллионов долларов по фиктивным документам,
      – отметил Лещенко.

      Он продолжил, что тогда банк передал в НБУ документы резидента для регистрации кредитного договора, который когда-то существовал и был аннулирован. Заявленной целью было возвращение долга. Когда НБУ начал проверку документов, оказалось, что все декларации поддельные. И источник денег, и прописка, и имущество.

      Лещенко пояснил, что деньги якобы подлежали возврату из Украины на компанию с офисом в Латвии, которая была основана гражданином Китая. А возвращать должно было лицо, которое якобы продало свое имущество фирме, созданной комбайнером из Харьковской области.

      Нацбанк отправил в учреждение инспекционную проверку. Более глубокое изучение документов раскрыло истинную картину: более 90% операций банка были направлены на обход законодательства для вывода капитала из Украины. Проверка показала, что объем таких операций за неполный год превысил 100 миллионов долларов,
      – подчеркнул журналист.

      Нацбанк принял решение о ликвидации банка. Но дальше произошли настоящие чудеса, о которых писала первая замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.

      рожкова катерина
      Екатерина Рожкова

      Лещенко рассказал, когда представитель Фонда гарантирования вкладов выехал на место дислокации банка "Велес", то произошло чудо – ликвидаторы просто не обнаружили банк. Внутрь их просто не допустили, а когда вызвали полицию, то из банка вышло несколько человек. Один из них представился председателем правления. Он же и сообщил, что буквально накануне "Велес" расторг договор аренды помещения и съехал со всем оборудованием и серверами в неизвестном направлении.

      Важно! Коррупция в "Батькивщине": что известно о скандальных записях с соратником Тимошенко

      По документам, в банке Бондарева работало на тот момент всего три человека. Один из них разговаривал с полицией, две других – главный бухгалтер и председатель наблюдательного совета – исчезли вместе с банком.

      Поэтому не удивительно, что такие люди заступаются за Онищенко. Странно только, почему Юлия Тимошенко продолжает называть себя честным политиком, если она заступается за Онищенко и держит возле себя Бондарева,
      – подытожил Лещенко.

      Видео полного видеоблога "Честная политика" Сергея Лещенко за 15 февраля 2020

       

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      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко - новости Коррупция Деньги ВО Батькивщина
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