Соратник Тимошенко причетний до виведення 100 мільйонів доларів з України, – Лещенко

Найближчий соратник Юлії Тимошенко – Костянтин Бондарєв – виступив на захист депутата-втікача Олександра Онищенка, якому інкримінують корупційні схеми з розкрадання державних коштів. Сама постать Бондарєва з партії "Батьківщина" є більше ніж сумнівною. Керівництво Нацбанку пов'язувало його з аферами, які здійснював збанкрутілий банк "Велес".

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів Сергій Лещенко.

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Отже, у банку "Велес", де Бондарєв офіційно володів 32,6%, а неофіційно контролював усю його діяльність, у вересні 2015 року, в розпал зачистки ринку від банків-фантомів, НБУ виявив дивну операцію. Через цей банк Бондарєва намагалися вивести з України 460 мільйонів доларів за фіктивними документами,

– зазначив Лещенко.

Він продовжив, що тоді банк передав в НБУ документи резидента для реєстрації кредитного договору, який колись існував і був анульований. Заявленою метою було повернення боргу. Коли НБУ почав перевірку документів, виявилося, що всі декларації підроблені. І джерело грошей, і прописка, і майно.

Лещенко пояснив, що гроші начебто підлягали поверненню з України на компанію з офісом в Латвії, яка була заснована громадянином Китаю. А повертати мала особа, яка начебто продала своє майно фірмі, створеній комбайнером з Харківської області.

Нацбанк відправив до установи інспекційну перевірку. Більш глибоке вивчення документів розкрило справжню картину: понад 90% операцій банку були спрямовані на обхід законодавства для виведення капіталу з України. Перевірка показала, що обсяг таких операцій за неповний рік перевищив 100 мільйонів доларів,

– підкреслив журналіст.

Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію банку. Але далі відбулися справжні дива, про які писала перша заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.



Катерина Рожкова

Лещенко переповів, коли представник Фонду гарантування вкладів виїхав на місце дислокації банку "Велес", то сталося диво – ліквідатори просто не виявили банк. Всередину їх просто не допустили, а коли викликали поліцію, то з банку вийшло кілька людей. Один з них представився головою правління. Він же і повідомив, що буквально напередодні "Велес" розірвав договір оренди приміщення та з'їхав з усім обладнанням і серверами в невідомому напрямку.

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За документами, в банку Бондарєва працювало на той момент всього три людини. Один з них розмовляв з поліцією, від двох інших – головний бухгалтер і голова наглядової ради – зникли разом з банком.

Тому не дивно, що такі люди заступаються за Онищенка. Дивно лише, чому Юлія Тимошенко продовжує називати себе чесним політиком, якщо вона заступається за Онищенка та тримає біля себе Бондарєва,

– підсумував Лещенко.

Відео повного відеоблогу "Чесна політика" Сергія Лещенка за 15 лютого 2020