Маски скинуто: соратник Тимошенко виступив на захист Онищенка

Маски скинуто! Юлія Тимошенко більше не приховує, що захищає підозрюваних у корупційних злочинах, які перебувають в міжнародному розшуку за запитом НАБУ.

Хто такий Онищенко

Юлія Тимошенко замовила слово за одного з найбільш одіозних фігурантів справ НАБУ. Найближчий соратник Тимошенко виступив на захист депутата-втікача Олександра Онищенка.

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Онищенко – фігурант однієї з перших гучних справ НАБУ, людина, яка казала, що підкуповувала депутатів на замовлення Петра Порошенка. А ще – він посередник, який начебто намагався отримати відкупні для попереднього президента від Ахметова.

Але в тіні цих історій залишилися відносини між Онищенком і Тимошенко, яка завжди відкидала, що отримувала гроші від газового ділка. Втім, зараз стають відомими нові подробиці, що показують таємний характер стосунків підозрюваного за корупцію з Юлією Тимошенко.

Онищенка хочуть видати Україні

Отже, про все по черзі. Слідство НАБУ інкримінує Онищенку корупційні схеми з розкрадання державних коштів – протиправне заволодіння понад 1,6 мільярда гривень від реалізації газу.

Саме через розстрочку платежів компаніям Онищенка потрапив під арешт Роман Насіров, що зрештою виставило його на посміховисько перед усім світом через подорожі під строкатою ковдрою з одного суду до іншого.

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Онищенко втік за кордон, щойно з нього зняли депутатську недоторканність у минулому скликанні. Після кількох років поневірянь Іспанія відмовила йому в притулку, і він мав добровільно повернутися до України ще в грудні 2019 року.

Він підписав з Іспанією, де проживав після втечі з України, договір про добровільну екстрадицію до Києва. Онищенко навіть показував квиток на бюджетні авіалінії Ryan Air, якими він начебто збирався прилетіти додому.



Олександр Онищенко

Але все це було лише окозамилюванням у стилі сучасного Остапа Бендера. Замість України, за декілька днів до дати добровільної екстрадиції, він поїхав у Німеччину, де і був затриманий.

І тепер фігурант справи НАБУ намагається врятуватися від видачі Україні двома способами:

або отримавши політичний притулок у Німеччині, або шляхом видачі його Росії.

Так-так, вам не почулося. Виявляється, окрім інших громадянств, у Онищенка виявився і російський паспорт.

Хто захишає Онищенка і до чого тут Тимошенко

А тепер найцікавіше. Хто ж вписався за Онищенка? Хто пише листи в Німеччину з проханням не віддавати депутата в Україну в руки НАБУ?

Звернення Онищенка до німецької влади про отримання ним політичного притулку своїми листами підтримали семеро українців, встановила "Німецька хвиля":

депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич, який давно дружить з Онищенком;

колишні депутати Віталій Купрій та Надія Савченко;

редакторка сайту "Страна" Світлана Крюкова;

але ще одне прізвище з числа тих, хто вписався за Онищенка, мало відомо пересічним українцям. Але дуже відоме правоохоронним органам та Нацбанку. Це депутат нинішнього та декількох попередніх скликань від партії “Батьківщина” Костянтин Бондарєв.

Бондарєв має репутацію одного з гаманців політичної сили Юлії Тимошенко. Він уже багато років очолює осередок її партії в Київській області.



Костянтин Бондарєв

Те, що Бондарєв підтримав звернення Онищенка про надання політичного притулку в Німеччині, ламає всю публічну легенду Юлії Тимошенко, що вона ніколи не отримувала грошей від Онищенка та порадила запропонованого Онищенком міністра екології в уряд Яценюка виключно із благородних мотивів.

Та й сам Онищенко називав себе спонсором партії Тимошенко – відповідні документи є у розпорядженні "Німецької хвилі". Про це Онищенко повідомляв у письмових свідченнях німецьким органам юстиції: мовляв, він фінансував "Батьківщину", чим викликав невдоволення президента Петра Порошенка.

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Бондарєв і шокуючі афери

Сама постать Бондарєва з партії "Батьківщина" є більше ніж сумнівною. Керівництво Нацбанку пов'язувало його аферами, які здійснював збанкрутілий банк "Велес". Лише вдумайтесь в масштаб шахрайства.

Отже, у банку "Велес", де Бондарєв офіційно володів 32,6%, а неофіційно контролював усю його діяльність, у вересні 2015 року, в розпал зачистки ринку від банків-фантомів, НБУ виявив дивну операцію. Через цей банк Бондарєва намагалися вивести з України 460 мільйонів доларів за фіктивними документами.

Тоді банк передав в НБУ документи резидента для реєстрації кредитного договору, який колись існував і був анульований. Заявленою метою було повернення боргу. Коли НБУ почав перевірку документів, виявилося, що всі декларації підроблені. І джерело грошей, і прописка, і майно.

Гроші начебто підлягали поверненню з України на компанію з офісом в Латвії, яка була заснована громадянином Китаю. А повертати мала особа, яка начебто продала своє майно фірмі, створеній комбайнером з Харківської області.

Нацбанк відправив до установи інспекційну перевірку. Більш глибоке вивчення документів розкрило справжню картину: понад 90% операцій банку були спрямовані на обхід законодавства для виведення капіталу з України. Перевірка показала, що обсяг таких операцій за неповний рік перевищив 100 мільйонів доларів.

Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію банку. Але далі відбулися справжні дива, про які писала перша заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.



Катерина Рожкова

Отже, коли представник Фонду гарантування вкладів виїхав на місце дислокації банку "Велес", то сталося диво – ліквідатори просто не виявили банк. Всередину їх просто не допустили, а коли викликали поліцію, то з банку вийшло кілька людей. Один з них представився головою правління. Він же і повідомив, що буквально напередодні "Велес" розірвав договір оренди приміщення та з'їхав з усім обладнанням і серверами в невідомому напрямку.

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За документами, в банку Бондарєва працювало на той момент всього три людини. Один з них розмовляв з поліцією, від двох інших – головний бухгалтер і голова наглядової ради – зникли разом з банком.

Тому не дивно, що такі люди заступаються за Онищенка. Дивно лише, чому Юлія Тимошенко продовжує називати себе чесним політиком, якщо вона заступається за Онищенка та тримає біля себе Бондарєва.