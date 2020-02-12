Адвокат заявив, що в Онищенка є російський паспорт: САП перевіряє цю інформацію

Одіозний Олександр Онищенко має паспорт громадянина РФ і готовий виїхати до Росії. Якщо Німеччина не надасть йому політичного притулку, а суд відхилить український запит на екстрадицію, то Онищенко може виїхати до Росії.

Про наявність у екснардепа російського паспорта повідомив його адвокат Інґо Міноджіо, передає "Німецька хвиля".

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В Олександра Онищенка є російський паспорт. А дозволу на проживання у Німеччині у нього немає. Тому ми повідомили суд, що в разі невидачі Україні йому є куди їхати – до Росії,

– заявив захисник.

Українські правоохоронці вже взялися перевіряти цю інформацію. Про це розповів керівник САП Назар Холодницький, передає Укрінформ.

"Ми зі ЗМІ дізналися, зараз перевіряємо своїми каналами процесуальними, що в Онищенка, виявляється, російський паспорт весь цей час був", – зауважив він.

Холодницький також додав: справа Онищенка відкладена до травня через те, що обвинувачений у "газовій справі" екснардеп перебуває під вартою у Німеччині.

Увага! Вищий антикорупційний суд направив до Німеччини повістку про виклик на судове засідання Олександра Онищенка.

У якій справі Україна обвинувачує Онищенка: