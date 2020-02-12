Адвокат заявив, що в Онищенка є російський паспорт: САП перевіряє цю інформацію
Одіозний Олександр Онищенко має паспорт громадянина РФ і готовий виїхати до Росії. Якщо Німеччина не надасть йому політичного притулку, а суд відхилить український запит на екстрадицію, то Онищенко може виїхати до Росії.
Про наявність у екснардепа російського паспорта повідомив його адвокат Інґо Міноджіо, передає "Німецька хвиля".
Раніше: Онищенко попросив у Німеччини політичного притулку
В Олександра Онищенка є російський паспорт. А дозволу на проживання у Німеччині у нього немає. Тому ми повідомили суд, що в разі невидачі Україні йому є куди їхати – до Росії,
– заявив захисник.
Українські правоохоронці вже взялися перевіряти цю інформацію. Про це розповів керівник САП Назар Холодницький, передає Укрінформ.
"Ми зі ЗМІ дізналися, зараз перевіряємо своїми каналами процесуальними, що в Онищенка, виявляється, російський паспорт весь цей час був", – зауважив він.
Холодницький також додав: справа Онищенка відкладена до травня через те, що обвинувачений у "газовій справі" екснардеп перебуває під вартою у Німеччині.
Увага! Вищий антикорупційний суд направив до Німеччини повістку про виклик на судове засідання Олександра Онищенка.
У якій справі Україна обвинувачує Онищенка:
- Політика звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами з 2013 по 2016 рік. Через це державі було завдано збитків на суму в майже 3 мільярди гривень.
- У 2016 році парламент позбавив тодішнього нардепа Онищенка депутатського імунітету і дав згоду на арешт. Але на той час той уже перебував за межами України. Від правосуддя він переховувався, за різними даними, – у Великобританії, Австрії, Італії, Іспанії.
- У липні 2018 року НАБУ повідомила про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. У лютому 2019 року у САП повідомили, що скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі".
- Директор НАБУ Артем Ситник розповів 24 каналу, що Онищенко програв в Іспанії усі суди – і щодо екстрадиції, і щодо визнання його політичним біженцем. Ситник анонсував, що колишнього нардепа примусово повернуть до України.
- 3 грудня Онищенка затримали в німецькому місті Ольденбург, а згодом і арештували.
- Наприкінці січня 2020 року Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно.
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