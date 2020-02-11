Ексдепутат Онищенко просить у Німеччини політичного притулку: що відомо

Колишній нардеп Олександр Онищенко просить Німеччину про надання йому політичного притулку. Він вважає, що в Україні існує небезпека для його життя та здоров’я.

Таку заяву Онищенко подав, очікуючи на рішення суду щодо екстрадиції в Україну. Про це інформує його адвокат Інґо Міноджіо, пише DW.

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В Україні існує небезпека для життя і здоров’я мого підзахисного. Також в Україні катастрофічні умови утримання у слідчих ізоляторах,

– заявив адвокат.

За його словами, "головний політичний опонент Онищенка" – п’ятий президент Петро Порошенко – "навіть після втрати влади залишається дуже впливовим". А це начебто створює додаткову небезпеку для колишнього парламентаря.