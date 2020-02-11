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      Ексдепутат Онищенко просить у Німеччини політичного притулку: що відомо

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      Олександр Онищенко просить у Німеччини політичного притулку / dw.com

      Колишній нардеп Олександр Онищенко просить Німеччину про надання йому політичного притулку. Він вважає, що в Україні існує небезпека для його життя та здоров’я.

      Таку заяву Онищенко подав, очікуючи на рішення суду щодо екстрадиції в Україну. Про це інформує його адвокат Інґо Міноджіо, пише DW.

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      В Україні існує небезпека для життя і здоров’я мого підзахисного. Також в Україні катастрофічні умови утримання у слідчих ізоляторах,
      – заявив адвокат.

      За його словами, "головний політичний опонент Онищенка" – п’ятий президент Петро Порошенко – "навіть після втрати влади залишається дуже впливовим". А це начебто створює додаткову небезпеку для колишнього парламентаря.

      Чому Україна розшукує колишнього нардепа Онищенка

      • Політика звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами з 2013 по 2016 рік. Через це державі було завдано збитків на суму приблизно 3 мільярди гривень.
      • У 2016 році парламент позбавив тодішнього нардепа Онищенка депутатського імунітету і дав згоду на арешт. Але на той час уже перебував за межами України. За різними даними, у Великобританії, Австрії, Італії, Іспанії.
      • У липні 2018 року НАБУ повідомила про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. У лютому 2019 року у САП повідомили, що скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі".
      • Директор НАБУ Артем Ситник розповів 24 каналу, що Онищенко програв в Іспанії усі суди – і щодо екстрадиції, і щодо визнання його політичним біженцем. Ситник анонсував, що колишнього нардепа примусово повернуть до України.
      • Наприкінці січня 2020 року Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини України Олександр Онищенко Петро Порошенко
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