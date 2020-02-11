Экс-депутат Онищенко просит у Германии политического убежища: что известно

Бывший нардеп Александр Онищенко просит Германию о предоставлении ему политического убежища. Он считает, что в Украине существует опасность для его жизни и здоровья.

Такое заявление Онищенко подал, ожидая решения суда об экстрадиции в Украину. Об этом сообщает его адвокат Инга Миноджио, пишет DW.

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В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного. Также в Украине катастрофические условия содержания в следственных изоляторах,

– заявил адвокат.

По его словам, "главный политический оппонент Онищенко" – пятый президент Петр Порошенко – "даже после потери власти остается очень влиятельным". А это якобы создает дополнительную опасность для бывшего парламентария.

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