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      Экс-депутат Онищенко просит у Германии политического убежища: что известно

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      Александр Онищенко просит у Германии политического убежища / dw.com

      Бывший нардеп Александр Онищенко просит Германию о предоставлении ему политического убежища. Он считает, что в Украине существует опасность для его жизни и здоровья.

      Такое заявление Онищенко подал, ожидая решения суда об экстрадиции в Украину. Об этом сообщает его адвокат Инга Миноджио, пишет DW.

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      В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного. Также в Украине катастрофические условия содержания в следственных изоляторах,
      – заявил адвокат.

      По его словам, "главный политический оппонент Онищенко" – пятый президент Петр Порошенко – "даже после потери власти остается очень влиятельным". А это якобы создает дополнительную опасность для бывшего парламентария.

      Почему Украина разыскивает бывшего нардепа Онищенко

      • Политика обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам с 2013 по 2016 год. Из-за этого государству был нанесен ущерб на сумму примерно 3 миллиарда гривен.
      • В 2016 году парламент лишил тогдашнего нардепа Онищенко депутатского иммунитета и дал согласие на его арест. Но на то время обвиняемый уже находился за пределами Украины. По разным данным, в Великобритании, Австрии, Италии, Испании.
      • В июле 2018 года НАБУ сообщила о завершении досудебного расследования в отношении Онищенко. В феврале 2019 года в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по "газовому делу".
      • Директор НАБУ Артем Сытник рассказал 24 каналу, что Онищенко проиграл в Испании все суды – и об экстрадиции, и о признании его политическим беженцем. Сытник анонсировал, что бывшего нардепа принудительно вернут в Украину.
      • В конце января 2020 года Высший антикоррупционный суд решил слушать дело экс-депутата-беглеца Александра Онищенко заочно.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Александр Онищенко
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