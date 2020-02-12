Адвокат заявил, что у Онищенко есть российский паспорт: САП проверяет эту информацию
Одиозный Александр Онищенко имеет паспорт гражданина РФ и готов выехать в Россию. Если Германия не предоставит ему политическое убежище, а суд отклонит украинский запрос на экстрадицию, то Онищенко может выехать в Россию.
О наличии у экс-нардепа российского паспорта сообщил его адвокат Инго Миноджио, передает "Немецкая волна".
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У Александра Онищенко есть российский паспорт. А разрешения на проживание в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать – в Россию,
– заявил защитник.
Украинские правоохранители уже взялись проверять эту информацию. Об этом рассказал руководитель САП Назар Холодницкий, передает Укринформ.
"Мы со СМИ узнали, сейчас проверяем по своим каналам процессуальным, что у Онищенко, оказывается, российский паспорт все это время был", – отметил он.
Холодницкий также добавил: дело Онищенко отложено до мая из-за того, что обвиняемый по "газовому делу" экс-нардеп находится под стражей в Германии.
Внимание! Высший антикоррупционный суд направил в Германию повестку о вызове на судебное заседание Александра Онищенко.
В каком деле Украина обвиняет Онищенко:
- Политика обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам с 2013 по 2016 год. Из-за этого государству был нанесен ущерб на сумму почти в 3 миллиарда гривен.
- В 2016 году парламент лишил тогдашнего нардепа Онищенко депутатского иммунитета и дал согласие на арест. Но в то время тот уже находился за пределами Украины. От правосудия он скрывался, по разным данным, – в Великобритании, Австрии, Италии, Испании.
- В июле 2018 года НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования в отношении Онищенко. В феврале 2019 года в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по "газовому делу".
- Директор НАБУ Артем Сытник рассказал 24 каналу, что Онищенко проиграл в Испании все суды – и об экстрадиции, и о признании его политическим беженцем. Сытник анонсировал, что бывшего нардепа принудительно вернут в Украину.
- 3 декабря Онищенко задержали в немецком городе Ольденбург, а впоследствии и арестовали.
- В конце января 2020 года Высший антикоррупционный суд решил слушать дело экс-депутата-беглеца Александра Онищенко заочно.