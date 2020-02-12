Адвокат заявил, что у Онищенко есть российский паспорт: САП проверяет эту информацию

Одиозный Александр Онищенко имеет паспорт гражданина РФ и готов выехать в Россию. Если Германия не предоставит ему политическое убежище, а суд отклонит украинский запрос на экстрадицию, то Онищенко может выехать в Россию.

О наличии у экс-нардепа российского паспорта сообщил его адвокат Инго Миноджио, передает "Немецкая волна".

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У Александра Онищенко есть российский паспорт. А разрешения на проживание в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать – в Россию,

– заявил защитник.

Украинские правоохранители уже взялись проверять эту информацию. Об этом рассказал руководитель САП Назар Холодницкий, передает Укринформ.

"Мы со СМИ узнали, сейчас проверяем по своим каналам процессуальным, что у Онищенко, оказывается, российский паспорт все это время был", – отметил он.

Холодницкий также добавил: дело Онищенко отложено до мая из-за того, что обвиняемый по "газовому делу" экс-нардеп находится под стражей в Германии.

Внимание! Высший антикоррупционный суд направил в Германию повестку о вызове на судебное заседание Александра Онищенко.

В каком деле Украина обвиняет Онищенко: