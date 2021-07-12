Такое решение было принято на заседании Киевского районного суда. Оно началось в 9:00 утра 12 июля.
Ранее В Харькове посадили в СИЗО соратника депутата Кивы Олега Ширяева
Правоохранители возле здания суда / Фото Общественного
Почему оставили в СИЗО
Ходатайство о задержании подал прокурор. Также он привел риски, почему Ширяеву нельзя избрать иную меру пресечения и выбрать сумму залога.
В частности прокурор отметил, что ранее Ширяев скрывался от органов досудебного расследования. Вероятно, он это делал, чтобы избежать уголовной ответственности.
Что сказал адвокат
Защитники подсудимого сказали, что приведенные аргументы опровергают абсолютно все риски в ходатайстве о продлении срока содержания под стражей. Они, якобы, свидетельствуют об отсутствии новых рисков.
Адвокат Ширяева считает ходатайство необоснованным. Также он отметил, что оно "не подлежит удовлетворению".
Заседание суда с Ширяевым / Фото Общественного
Какая версия подсудимого
Сам Ширяев заявил в суде, что он является участником АТО. Поэтому предположение того, что он может скрываться от органов следствия на неподконтрольных Украине территориях назвал "возмутительными и оскорбительными".
Также сказал, что сторона обвинения не предоставила суду никаких доказательств уклонения от следствия.
Расследование продолжалось примерно 3 года. За это время никоим образом никак ни один свидетель и потерпевший не обратились в правоохранительные органы с сообщением, что я влияю или на свидетелей, или на потерпевших. Поэтому это опять голословное предположение обвинения,
– добавил Ширяев
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Что этому предшествовало
- Ширяев воевал на востоке Украины в подразделении МВД.
- Затем объявил, что поддерживает Илью Киву.
- Он стал руководителем организации ОПЗЖ "Патриоты – за жизнь".
- Впервые задержали активиста 5 июля 2021.
- Это было из-за дела о попытке захвата элеватора в Занках.
- Оно случилось еще в 2018 году.
- Также объявили подозрение в нападении на дом в Краснокутске в 2015 году.
- В 2018 году Ширяев уже несколько месяцев находился под стражей.
- Однако тогда он вышел на свободу под залог в размере более 1 миллиона гривен.
- В прокуратуре 5 июля 2020 года заявили, что Ширяев нарушил правила пребывания под залогом.
- Он, якобы, не являлся по вызову следователя для ознакомления с материалами дела.
- После этого суд объявил его в розыск с целью принудительного привода.
- В очередной раз задержали мужчину в Харькове 5 июля.