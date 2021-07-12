Такое решение было принято на заседании Киевского районного суда. Оно началось в 9:00 утра 12 июля.

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Правоохранители возле здания суда / Фото Общественного

Почему оставили в СИЗО

Ходатайство о задержании подал прокурор. Также он привел риски, почему Ширяеву нельзя избрать иную меру пресечения и выбрать сумму залога.

В частности прокурор отметил, что ранее Ширяев скрывался от органов досудебного расследования. Вероятно, он это делал, чтобы избежать уголовной ответственности.

Что сказал адвокат

Защитники подсудимого сказали, что приведенные аргументы опровергают абсолютно все риски в ходатайстве о продлении срока содержания под стражей. Они, якобы, свидетельствуют об отсутствии новых рисков.

Адвокат Ширяева считает ходатайство необоснованным. Также он отметил, что оно "не подлежит удовлетворению".



Заседание суда с Ширяевым / Фото Общественного

Какая версия подсудимого

Сам Ширяев заявил в суде, что он является участником АТО. Поэтому предположение того, что он может скрываться от органов следствия на неподконтрольных Украине территориях назвал "возмутительными и оскорбительными".

Также сказал, что сторона обвинения не предоставила суду никаких доказательств уклонения от следствия.

Расследование продолжалось примерно 3 года. За это время никоим образом никак ни один свидетель и потерпевший не обратились в правоохранительные органы с сообщением, что я влияю или на свидетелей, или на потерпевших. Поэтому это опять голословное предположение обвинения,

– добавил Ширяев

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Что этому предшествовало