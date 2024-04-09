Информацию изданию "Детектора медиа" подтвердили источники. Кроме того, источники 24 Канала также подтверждают эти данные.

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Что известно о снятии Николайчука с должности

Источники издания сообщили, что полковник Геннадий Николайчук больше не возглавляет кафедру журналистики в Военном институте Киевского национального университета имени Шевченко (ВИКНУ).

По данным двух источников издания в университете:

его сняли с должности "под давлением публичности";

руководство вуза проводит собеседование с кандидатами на должность начальника кафедры.

Кроме того, на свою предыдущую должность, начальника отдела проблем массовой коммуникации научно-исследовательского центра ВИКНУ, Николайчук не вернется. Ведь вакансию занял другой офицер.

Пресс-служба вуза информацию о снятии Николайчука с должности не подтверждает и не опровергает. В университете на повторный запрос "Детектор медиа" за подписью начальника ВИКНУ генерала Анатолия Шевченко, заявили, что "предоставление дальнейших оценок будет возможным после завершения служебного расследования".

Сам Геннадий Николай Николайчук, которому позвонили журналисты, попросил обратиться к нему позже.

Что предшествовало этому