Інформацію виданню "Детектора медіа" підтвердили джерела. Окрім того, джерела 24 Каналу також підтверджують ці дані.
Дивіться також Намагалась зірвати мобілізацію в Україні: СБУ затримала соратницю Шарія біля Одеси
Що відомо про зняття Ніколайчука з посади
Джерела видання повідомили, що полковник Геннадій Ніколайчук більше не очолює кафедру журналістики у Військовому інституті Київського національного університету імені Шевченка (ВІКНУ).
За даними двох джерел видання в університеті:
- його зняли з посади "під тиском публічності";
- керівництво вишу проводить співбесіду з кандидатами на посаду начальника кафедри.
Окрім того, на свою попередню посаду, начальника відділу проблем масової комунікації науково-дослідного центру ВІКНУ, Ніколайчук не повернеться. Адже вакансію обійняв інший офіцер.
Пресслужба вишу інформацію про зняття Ніколайчука з посади не підтверджує та не спростовує. В університеті на повторний запит "Детектор медіа" за підписом начальника ВІКНУ генерала Анатолія Шевченка, заявили, що "надання подальших оцінок буде можливим після завершення службового розслідування".
Сам Геннадій Ніколайчук, якому зателефонували журналісти, попросив звернутися до нього пізніше.
Що передувало цьому
- Службове розслідування щодо Геннадія Ніколайчука триває місяць – з 6 березня 2024 року. Саме тоді видання "Детектор медіа" опублікувало матеріал про те, що завідувач кафедри військової журналістики ВІКНУ у 2019 році балотувався до парламенту під номером 20 від "Партії Шарія".
- Тоді партія проросійського блогера, якого в Україні підозрюють в державній зраді, програла вибори та набрала тільки 2,23% голосів. Після цього Геннадій Ніколайчук продовжив працювати на посаді начальника групи міжнародних зв'язків Центрального спортивного клубу ЗСУ.
- Через два роки він перейшов працювати в університет Шевченка. Наприкінці 2023 року він став полковником, у восени 2023 року – начальником кафедри військової журналістики.
- Видання "Детектор медіа" з посиланням на свої дані написало, що керівництво вишу не знало про політичне минуле Ніколайчука. Ймовірно, перевірки не проводили, адже Ніколайчук не має доступу до державної таємниці.
- В СБУ виданню відповіли, що "перед призначенням на дану посаду не передбачена перевірка Службою безпеки України".