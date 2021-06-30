Соратникам Медведчука светит до 15 лет из-за работы на оккупантов Крыма

30 июня 2021 , 21:37
Читати новину українською

Источник:

СБУ

Следователи СБУ завершили досудебное расследование по уголовным производствам в отношении 2 соратников Медведчука. Они возглавляли в оккупированном Севастополе общественное движение "Украинский выбор".

Подозреваемыми являются И. Комелов и А. Синявский – вероятно, Иван и Александр. Им инкриминируют организацию и проведение в марте 2014 года незаконного референдума в оккупированном Крыму.

Читайте также Венедиктова передала "департамент войны" близком к Медведчуку прокурору

В чем подозревают соратников Медведчука

В ходе досудебного расследования следователи установили, что фигуранты входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один руководил его территориальным подразделением, другой – отдельным подразделением "Славянский щит".

Подозреваемые исполняли преступные приказы "главарей" формирования. За такие "подвиги" оккупанты наградили Комелова и Синявского медалями "За возвращение Крыма".

В суд направлены обвинительные акты против фигурантов по статьям:

  • о государственной измене;
  • о создании незаконных вооруженных формирований;
  • о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Обратите внимание! Если вину руководителей "Украинского выбора" в оккупированном Крыму докажут, им грозит до 15 лет лишения свободы.

"Украинский выбор" – что это и при чем Медведчук

Источник: "Википедия"

  • Это пророссийская и антиукраинская общественная организация, созданная еще в апреле 2012 года. Ее основал и возглавляет как раз Виктор Медведчук, который является кумом Путина.
  • Среди задекларированных целей "Украинского выбора" – отказ от евроинтеграции и вступление взамен в Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России.
Автор: Ірина Буртик