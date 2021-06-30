Соратникам Медведчука светит до 15 лет из-за работы на оккупантов Крыма

Следователи СБУ завершили досудебное расследование по уголовным производствам в отношении 2 соратников Медведчука. Они возглавляли в оккупированном Севастополе общественное движение "Украинский выбор".

Подозреваемыми являются И. Комелов и А. Синявский – вероятно, Иван и Александр. Им инкриминируют организацию и проведение в марте 2014 года незаконного референдума в оккупированном Крыму.

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В чем подозревают соратников Медведчука

В ходе досудебного расследования следователи установили, что фигуранты входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один руководил его территориальным подразделением, другой – отдельным подразделением "Славянский щит".

Подозреваемые исполняли преступные приказы "главарей" формирования. За такие "подвиги" оккупанты наградили Комелова и Синявского медалями "За возвращение Крыма".

В суд направлены обвинительные акты против фигурантов по статьям:

о государственной измене;

о создании незаконных вооруженных формирований;

о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Украинский выбор" – что это и при чем Медведчук

Если вину руководителей "Украинского выбора" в оккупированном Крыму докажут, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: "Википедия"