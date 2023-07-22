Стоит отметить, что в 2023 году ярмарка пройдет в рамках праздника "Восток и Запад вместе!" Проведут ее во Львове и посвятят Дню Независимости Украины.

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Как будет проходить Сорочинская ярмарка во Львове

Впервые в своей истории Национальная Сорочинская ярмарка состоится во Львове,

– заявили организаторы.

Руководитель проекта Светлана Свищева рассказала Суспильному, что ярмарка пройдет на улице Коперника, 17 во Дворце искусств 24 – 27 августа ко Дню Независимости Украины.

По ее словам, на ярмарке во Львове будет ориентировочно 100 предпринимателей и мастеров, а также народные коллективы, которые примут участие во Всеукраинском фестивале народного творчества "Ярмарынка".

Организаторы сообщали, что на ярмарке будут:

изделия мастеров народного творчества;

товары украинских компаний;

продукция крафтовых изготовителей;

блюда украинской кухни.

Почему Сорочинскую ярмарку не проводят в Больших Сорочинцах

Светлана Свищева отметила, что у них на территории нет укрытия.

"Потому что если его строить, то оно должно вмещать минимум до 10 тысяч человек, ведь у нас участников каждый год до 5 тысяч. Поэтому сейчас есть более важные места, где нужны укрытия – это школы и садики", – пояснила Светлана Свищева.

Коротко о Сорочинской ярмарке