Варто зауважити, що у 2023 році ярмарок пройде в межах свята "Схід і Захід разом!". Проведуть його у Львові та присвятять Дню Незалежності України.
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Як проходитиме Сорочинський ярмарок у Львові
Вперше у своїй історії Національний Сорочинський ярмарок відбудеться у Львові,
– заявили організатори.
Керівниця проєкту Світлана Свищева розповіла Суспільному, що ярмарок пройде на вулиці Коперника, 17 у Палаці мистецтв 24 – 27 серпня до Дня Незалежності України.
За її словами, на ярмарку у Львові буде орієнтовно 100 підприємців та майстрів, а також народні колективи, які братимуть участь у Всеукраїнському фестивалі народної творчості "Ярмаринка".
Організатори повідомляли, що на ярмарку будуть:
- вироби майстрів народної творчості;
- товари українських компаній;
- продукція крафтових виробників;
- страви української кухні.
Чому Сорочинський ярмарок не проводять у Великих Сорочинцях
Світлана Свищева зазначила, що у них на території немає укриття.
"Тому що, якщо його будувати, то воно має вміщувати мінімум до 10 тисяч людей, адже у нас учасників кожен рік до 5 тисяч. Тому наразі є більш важливі місця, де потрібні укриття — це школи та садочки", – пояснила Світлана Свищева.
Коротко про Сорочинський ярмарок
- Сорочинський ярмарок описав у "Вечорах на хуторі біля Диканьки" Микола Гоголь. На початку 19 століття люди їхали на цей ярмарок по товари, хоч він не був, ані найбільшим, ані найвідомішим.
- Ярмарки існували до 20 років 19 століття, аж поки не були закриті через перехід на торгівлю в кооперації та під контроль держави.
- У 1966 році Сорочинський ярмарок знову відродився. У радянський час існував за інерцією. У 1999 році ярмарок отримав статус Національного.
- Сорочинський ярмарок не проводили двічі за 25 років існування проєкту. Зокрема, не було ярмарку у 2022 році.