Варто зауважити, що у 2023 році ярмарок пройде в межах свята "Схід і Захід разом!". Проведуть його у Львові та присвятять Дню Незалежності України.

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Як проходитиме Сорочинський ярмарок у Львові

Вперше у своїй історії Національний Сорочинський ярмарок відбудеться у Львові,

– заявили організатори.

Керівниця проєкту Світлана Свищева розповіла Суспільному, що ярмарок пройде на вулиці Коперника, 17 у Палаці мистецтв 24 – 27 серпня до Дня Незалежності України.

За її словами, на ярмарку у Львові буде орієнтовно 100 підприємців та майстрів, а також народні колективи, які братимуть участь у Всеукраїнському фестивалі народної творчості "Ярмаринка".

Організатори повідомляли, що на ярмарку будуть:

вироби майстрів народної творчості;

товари українських компаній;

продукція крафтових виробників;

страви української кухні.

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Світлана Свищева зазначила, що у них на території немає укриття.

"Тому що, якщо його будувати, то воно має вміщувати мінімум до 10 тисяч людей, адже у нас учасників кожен рік до 5 тисяч. Тому наразі є більш важливі місця, де потрібні укриття — це школи та садочки", – пояснила Світлана Свищева.

Коротко про Сорочинський ярмарок