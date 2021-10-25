24 октября в море сорвалась украинская парашютистка. Кроме того, еще двое турецких спортсменов столкнулись в небе с парапланом. Этот момент попал на видео.

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В Турции пострадала украинская парашютистка

Турецкие СМИ 24 октября сообщили о нескольких инцидентах на Международном фестивале воздушных игр в Фехтие. Среди них и при участии украинки.

Женщина прыгала с парашютом с высоты в 1700 метров (с горы Бабадаг), прыжок был одиночным.

И вдруг ее парашют упал в море. Почему так произошло – пока неизвестно.

К счастью, украинку оперативно извлечь из воды и доставили в местную больницу.

Однако пока что нет информации, в каком она состоянии, или как ее зовут.



Украинка в Турции упала с парашюта в море / Фото Haberler



К счастью, пострадавшую быстро вытащили из воды и отвезли в больницу / Фото Haberler



Однако о ее имени и в каком она состоянии пока ничего не известно / Фото Haberler

Впоследствии в TRT Haber опубликовали видео другого инцидента, произошедшего в этот же день – столкновение в небе двух парашютов и параплана. Пострадали три человека, которые также упали в море. Один из них в тяжелом состоянии.

Столкновение парашютистов и параплана в Турции: смотрите видео

Прыгали парашютисты с той же горы, и украинка.

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