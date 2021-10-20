ДТП произошло недавно в районе Алании, в курортном поселке Окурджалар в вечернее время.

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Пару украинцев авто сбило на "зебре"

Пара, приехавшая в Турцию из Житомира, вышла за покупками в магазин. Мужчина и женщина переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их на большой скорости сбила машина.

Мужчина в результате аварии погиб

В результате ДТП 62-летний мужчина погиб на месте инцидента еще до приезда медиков. Его 55-летнюю спутницу в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение одной из больниц региона.

Водителя машины задержали сотрудники жандармерии.

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