ДТП трапилася нещодавно в районі Аланії, в курортному селищі Окурджалар у вечірній час.

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Пару українців авто збило на "зебрі"

Пара, яка приїхала до Туреччини з Житомира, вийшла за покупками до магазину. Чоловік та жінка переходили дорогу пішохідним переходом, коли їх на великій швидкості збило авто.

Чоловік у результаті аварії загинув

Внаслідок ДТП 62-річний чоловік загинув на місці інциденту ще до приїзду медиків. Його 55-річну супутницю у важкому стані доставили в реанімаційне відділення однієї з лікарень регіону.

Водія автівки затримали співробітники жандармерії.

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