24 жовтня у море зірвалася українська парашутистка. Крім того ще двоє турецьких спортсменів зіткнулися у небі з парапланом. Цей момент потрапив на відео.

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У Туреччині постраждала українська парашутистка

Турецькі ЗМІ 24 жовтня повідомили про кілька інцидентів на Міжнародному фестивалі повітряних ігор у Фехтіє. Серед них і за участю українки.

Жінка стрибала з парашутом із висоти у 1700 метрів (з гори Бабадаг), стрибок був одиночним.

(з гори Бабадаг), стрибок був одиночним. Аж раптом її парашут впав у море. Чому так сталося – наразі невідомо.

На щастя, українку оперативно витягнути з води та доправили до місцевої лікарні.

А проте наразі немає інформації, у якому вона стані, чи як її звати.



Українка у Туреччині впала з парашута в море / Фото Haberler



На щастя, постраждалу швидко витягнули з води та відвезли в лікарню / Фото Haberler



​Однак про її ім'я та у якому вона стані наразі нічого не відомо / Фото Haberler

Згодом у TRT Haber опублікували відео іншого інциденту, що трапився цього ж дня – зіткнення у небі двох парашутів та параплану. Постраждали троє людей, які також впали у море. Один із них у важкому стані.

Зіткнення парашутистів та параплану у Туреччині: дивіться відео

Стрибали парашутисти з тієї ж гори, що й українка.

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